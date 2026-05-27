Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

António Guimarães
Há 2h e 10min
Calor em Portugal (Nuno Veiga/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Termómetros vão andar a bater nos 40 graus em várias zonas, numa onda de calor que anda por toda a Europa e que ainda deve ficar alguns dias

Esta terça-feira já houve um cheirinho do que aí vem, mas praticamente todo o país mergulha agora numa onda de calor que pode durar até 15 dias, e que vai ter repercussões em diferentes dimensões, incluindo no perigo de incêndio.

Com os termómetros a aproximarem-se rapidamente dos 40 graus em praticamente todo o território continental de Portugal, só mesmo Faro escapa nos próximos dois dias.

De resto, todos os outros 17 distritos estão em aviso amarelo motivado pelo tempo quente e, no caso dos distritos do interior Norte e Centro, também trovoada.

Trovoada de verão, portanto, seca, com muito calor, mas também relâmpagos, o que pode ser um cocktail explosivo para desencadear fogos, pelo que as autoridades já estão em modo de alerta máximo.

É o efeito de uma cúpula de calor, uma espécie de tampa que se fecha sobre a Península Ibérica, como vai acontecer também em grande parte da Europa - no Reino Unido já se estão a bater recordes - deixando a ferver quem está debaixo dela.

As previsões a curto prazo indicam que, tirando a tal exceção do Algarve, só Viana do Castelo estará abaixo dos 30 graus esta quarta-feira. Todo o restante território está acima disso e, em alguns casos, a roçar os 40 graus, como acontecerá em Santarém ou Évora, onde vão bater 38 graus de máxima.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Confira abaixo os valores por distrito para esta quarta-feira:

Distrito

Mínima

Máxima

Viana do Castelo

16 graus

29 graus

Braga

16 graus

35 graus

Vila Real

19 graus

34 graus

Bragança

16 graus

34 graus

Porto

20 graus

30 graus

Aveiro

18 graus

31 graus

Viseu

19 graus

33 graus

Guarda

19 graus

30 graus

Coimbra

19 graus

35 graus

Castelo Branco

19 graus

36 graus

Leiria

16 graus

36 graus

Santarém

19 graus

38 graus

Lisboa

20 graus

36 graus

Setúbal

16 graus

36 graus

Portalegre

23 graus

35 graus

Évora

17 graus

38 graus

Beja

19 graus

36 graus

Faro

20 graus

29 graus

Uma situação que melhora ligeiramente na quinta-feira, mas que não vai tirar Portugal da onda de calor que se vai sentir em praticamente toda a Europa.

Ainda assim, as temperaturas vão descer ligeiramente, como pode ver no quadro abaixo. Confira abaixo os valores por distrito para esta quinta-feira:

Distrito

Mínima

Máxima

Viana do Castelo

16 graus

27 graus

Braga

16 graus

33 graus

Vila Real

18 graus

34 graus

Bragança

17 graus

34 graus

Porto

17 graus

26 graus

Aveiro

18 graus

23 graus

Viseu

19 graus

32 graus

Guarda

19 graus

29 graus

Coimbra

16 graus

31 graus

Castelo Branco

20 graus

36 graus

Leiria

15 graus

29 graus

Santarém

18 graus

34 graus

Lisboa

19 graus

33 graus

Setúbal

15 graus

32 graus

Portalegre

19 graus

34 graus

Évora

15 graus

37 graus

Beja

17 graus

35 graus

Faro

19 graus

27 graus
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Calor Onda de calor Cúpula de calor Meteorologia Temperaturas

Relacionados

É "como uma pedra a cair". O que é o fenómeno que piorou tudo em Pedrógão e a que precisamos de estar atentos com o calor?

Cúpula de calor: o fenómeno que é como uma panela e uma tampa está a deixar toda a Europa em alerta
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Há 2h e 10min
08:18

"É muito provável que este seja um ano particularmente acentuado em termos de fenómenos extremos de calor"

Ontem às 22:53

É "como uma pedra a cair". O que é o fenómeno que piorou tudo em Pedrógão e a que precisamos de estar atentos com o calor?

Ontem às 22:00
04:47

O que é uma "cúpula de calor"? Esta espécie de "forno" está a chegar a Portugal

Ontem às 21:54
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Ontem às 07:00

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

Já se sabe qual será a casa do Torreense na Liga Europa

Ontem às 06:14

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica faz quatro mortos. Há dois adolescentes entre as vítimas

Ontem às 10:15

A Ferrari revela o seu primeiro carro elétrico - e vem com um preço de 550.000 euros

Ontem às 09:53

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21