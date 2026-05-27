Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Há 2h e 10min

Termómetros vão andar a bater nos 40 graus em várias zonas, numa onda de calor que anda por toda a Europa e que ainda deve ficar alguns dias

Esta terça-feira já houve um cheirinho do que aí vem, mas praticamente todo o país mergulha agora numa onda de calor que pode durar até 15 dias, e que vai ter repercussões em diferentes dimensões, incluindo no perigo de incêndio.

Com os termómetros a aproximarem-se rapidamente dos 40 graus em praticamente todo o território continental de Portugal, só mesmo Faro escapa nos próximos dois dias.

De resto, todos os outros 17 distritos estão em aviso amarelo motivado pelo tempo quente e, no caso dos distritos do interior Norte e Centro, também trovoada.

Trovoada de verão, portanto, seca, com muito calor, mas também relâmpagos, o que pode ser um cocktail explosivo para desencadear fogos, pelo que as autoridades já estão em modo de alerta máximo.

É o efeito de uma cúpula de calor, uma espécie de tampa que se fecha sobre a Península Ibérica, como vai acontecer também em grande parte da Europa - no Reino Unido já se estão a bater recordes - deixando a ferver quem está debaixo dela.

As previsões a curto prazo indicam que, tirando a tal exceção do Algarve, só Viana do Castelo estará abaixo dos 30 graus esta quarta-feira. Todo o restante território está acima disso e, em alguns casos, a roçar os 40 graus, como acontecerá em Santarém ou Évora, onde vão bater 38 graus de máxima.

Confira abaixo os valores por distrito para esta quarta-feira:

Distrito Mínima Máxima Viana do Castelo 16 graus 29 graus Braga 16 graus 35 graus Vila Real 19 graus 34 graus Bragança 16 graus 34 graus Porto 20 graus 30 graus Aveiro 18 graus 31 graus Viseu 19 graus 33 graus Guarda 19 graus 30 graus Coimbra 19 graus 35 graus Castelo Branco 19 graus 36 graus Leiria 16 graus 36 graus Santarém 19 graus 38 graus Lisboa 20 graus 36 graus Setúbal 16 graus 36 graus Portalegre 23 graus 35 graus Évora 17 graus 38 graus Beja 19 graus 36 graus Faro 20 graus 29 graus

Uma situação que melhora ligeiramente na quinta-feira, mas que não vai tirar Portugal da onda de calor que se vai sentir em praticamente toda a Europa.

Ainda assim, as temperaturas vão descer ligeiramente, como pode ver no quadro abaixo. Confira abaixo os valores por distrito para esta quinta-feira: