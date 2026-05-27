Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Termómetros vão andar a bater nos 40 graus em várias zonas, numa onda de calor que anda por toda a Europa e que ainda deve ficar alguns dias
Esta terça-feira já houve um cheirinho do que aí vem, mas praticamente todo o país mergulha agora numa onda de calor que pode durar até 15 dias, e que vai ter repercussões em diferentes dimensões, incluindo no perigo de incêndio.
Com os termómetros a aproximarem-se rapidamente dos 40 graus em praticamente todo o território continental de Portugal, só mesmo Faro escapa nos próximos dois dias.
De resto, todos os outros 17 distritos estão em aviso amarelo motivado pelo tempo quente e, no caso dos distritos do interior Norte e Centro, também trovoada.
Trovoada de verão, portanto, seca, com muito calor, mas também relâmpagos, o que pode ser um cocktail explosivo para desencadear fogos, pelo que as autoridades já estão em modo de alerta máximo.
É o efeito de uma cúpula de calor, uma espécie de tampa que se fecha sobre a Península Ibérica, como vai acontecer também em grande parte da Europa - no Reino Unido já se estão a bater recordes - deixando a ferver quem está debaixo dela.
As previsões a curto prazo indicam que, tirando a tal exceção do Algarve, só Viana do Castelo estará abaixo dos 30 graus esta quarta-feira. Todo o restante território está acima disso e, em alguns casos, a roçar os 40 graus, como acontecerá em Santarém ou Évora, onde vão bater 38 graus de máxima.
Confira abaixo os valores por distrito para esta quarta-feira:
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Distrito
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Mínima
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Máxima
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Viana do Castelo
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16 graus
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29 graus
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Braga
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16 graus
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35 graus
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Vila Real
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19 graus
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34 graus
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Bragança
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16 graus
|
34 graus
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Porto
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20 graus
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30 graus
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Aveiro
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18 graus
|
31 graus
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Viseu
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19 graus
|
33 graus
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Guarda
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19 graus
|
30 graus
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Coimbra
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19 graus
|
35 graus
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Castelo Branco
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19 graus
|
36 graus
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Leiria
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16 graus
|
36 graus
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Santarém
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19 graus
|
38 graus
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Lisboa
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20 graus
|
36 graus
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Setúbal
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16 graus
|
36 graus
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Portalegre
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23 graus
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35 graus
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Évora
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17 graus
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38 graus
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Beja
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19 graus
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36 graus
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Faro
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20 graus
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29 graus
Uma situação que melhora ligeiramente na quinta-feira, mas que não vai tirar Portugal da onda de calor que se vai sentir em praticamente toda a Europa.
Ainda assim, as temperaturas vão descer ligeiramente, como pode ver no quadro abaixo. Confira abaixo os valores por distrito para esta quinta-feira:
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Distrito
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Mínima
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Máxima
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Viana do Castelo
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16 graus
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27 graus
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Braga
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16 graus
|
33 graus
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Vila Real
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18 graus
|
34 graus
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Bragança
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17 graus
|
34 graus
|
Porto
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17 graus
|
26 graus
|
Aveiro
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18 graus
|
23 graus
|
Viseu
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19 graus
|
32 graus
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Guarda
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19 graus
|
29 graus
|
Coimbra
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16 graus
|
31 graus
|
Castelo Branco
|
20 graus
|
36 graus
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Leiria
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15 graus
|
29 graus
|
Santarém
|
18 graus
|
34 graus
|
Lisboa
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19 graus
|
33 graus
|
Setúbal
|
15 graus
|
32 graus
|
Portalegre
|
19 graus
|
34 graus
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Évora
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15 graus
|
37 graus
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Beja
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17 graus
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35 graus
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Faro
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19 graus
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27 graus