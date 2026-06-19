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Fim de semana de calor: há sete distritos sob aviso amarelo

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 10min
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O calor vai intensificar-se em várias regiões do país, levando o IPMA a emitir avisos para parte do interior

Sete distritos de Portugal continental vão estar no sábado e no domingo sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 09:00 de sábado e as 18:00 de domingo.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral oeste até ao final da manhã, vento fraco a moderado e pequena descida da temperatura mínima no interior.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 13 graus Celsius (Viana do Castelo) e os 21 (Faro e Portalegre) e as máximas entre os 22 (Aveiro) e os 37 (Évora).

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Temas: Calor Meteorologia Previsão tempo IPMA Temperaturas altas

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