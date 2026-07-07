MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Calor não dá tréguas: sete distritos continuam sob aviso laranja

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 1min
Caminhada (EPA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Aviso laranja vai estar em vigor até às 23:00 de quarta-feira, passando depois a amarelo até às 18:00 de quinta-feira

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão esta terça-feira e na quarta-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja para estes sete distritos vai estar em vigor até às 23:00 de quarta-feira, passando depois a amarelo até às 18:00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima para os distritos de Viseu, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Coimbra até às 23:00 de quarta-feira e Vila Real até às 18:00 de quinta-feira.

Também as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até às 18:00 de quinta-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente.

As costas norte e sul da ilha da Madeira e Porto Santo vão estar até às 18:00 de quinta-feira sob aviso amarelo face à persistência de valores muito elevados das temperaturas máximas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na segunda-feira, o Governo decretou a prorrogação da situação de alerta em vigor, desde as 00:01 de hoje até às 23:59 de quinta-feira em 10 distritos de Portugal Continental.

A decisão abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro e justifica-se com “a manutenção da onda de calor” e com “previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país”.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral Norte e Centro até final da manhã, pequena descida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viana do Castelo) e os 22 (Portalegre e Faro) e as máximas entre os 23 (Aveiro e Porto) e os 40 (Évora).

Para o arquipélago da Madeira está previsto hoje céu em geral pouco nublado e vento fraco.

As temperaturas vão variar entre os 20 e os 26 graus no Funchal e entre os 20 e os 27 no Porto Santo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Calor Meteorologia Tempo Aviso laranja
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Calor não dá tréguas: sete distritos continuam sob aviso laranja

Há 1h e 1min

Portugal continua em alerta: quase 100 concelhos em perigo máximo de incêndio devido à onda de calor

Há 1h e 29min
04:21

"Não é por causa do calor que há ignições às três da manhã. Isto deve ser investigado"

5 jul, 10:35

Mais de 1.200 operacionais combatem fogos ativos em Vouzela e Mangualde

4 jul, 10:31
Mais Meteorologia

Mais Lidas

PSP hospitalizado e pânico no aeroporto de Lisboa após violentas agressões de passageiro

Ontem às 18:59

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Encarregados de educação pedem anulação dos exames nacionais e lançam petição

Ontem às 12:47

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35

Morreu o cineasta João Milagre, um dos fundadores da Galeria Zé dos Bois. Tinha 56 anos

Ontem às 13:59

Espanha foi igual a si própria. O problema é que Portugal também (e Gonçalo Ramos ainda foi deportado)

Ontem às 22:21
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

5 jul, 10:30

Rússia está à beira de uma crise bancária "explosiva" face a próximo pacote de sanções da UE

Ontem às 14:31

FIFA autoriza Balogun a jogar frente à Bélgica após conversa com Trump

Ontem às 08:29
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Cabo Verde é um coração limpo, esta FIFA é uma vergonha

Ontem às 13:41

Rússia ataca Kiev com mísseis balísticos horas antes de dia decisivo

Ontem às 03:32

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

4 jul, 18:00