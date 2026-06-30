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Calor não dá tréguas: aviso laranja chega a todo o continente na sexta-feira

Agência Lusa , MSM
Há 21 min
Calor em Portugal (LUSA)
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IPMA atualizou os avisos meteorológicos e alargou o alerta a mais distritos

Os distritos de Beja, Évora, Portalegre e Castelo Branco vão estar a partir de quarta-feira sob aviso laranja por causa do calor, que se estende depois às restantes regiões, avançou esta terça-feira o IPMA.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima, esta terça-feira já estão sob aviso amarelo, o menos grave, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, assim como Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.

A partir das 00:00 de quarta-feira os avisos agravam para laranja, o segundo nível mais grave, em toda a região do Alentejo e o distrito de Castelo Branco, pois, além das temperaturas máximas, também as mínimas vão estar elevadas.

A situação vai estender-se a outros distritos no continente logo na quinta-feira, com aviso laranja alargado pelo menos até às 10:00 de sexta-feira, nos distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Faro.

O aviso laranja estende-se, entre as 00:00 e as 10:00 de sexta-feira, aos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança.

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A Direção-Geral da Saúde, com o aproximar de mais uma onda de calor, lançou na segunda-feira um guia com recomendações para proteger trabalhadores expostos a temperaturas elevadas.

O guia inclui planos de prevenção nas empresas, organização do trabalho e reforço da hidratação para reduzir riscos como acidentes, desidratação e doenças associadas ao calor.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu preocupações com a vaga de calor que se avizinha e que as temperaturas venham a ter impacto na mortalidade, à semelhança de outros países.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê uma subida da temperatura sobretudo no interior. As temperaturas máximas vão variar entre os 23º (Aveiro) e os 39º (Évora) e as mínimas entre os 16º (Braga e Viana do Castelo) e os 22ª (Portalegre e Faro).

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Temas: Calor Meteorologia IPMA Aviso laranja Onda de calor

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