Temperaturas até aos 40 graus colocam Portugal continental sob aviso amarelo nos próximos dias

Agência Lusa , NM
Há 1h e 14min
Onda de calor no Alentejo (Lusa/ Nuno Veiga)
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Termómetros devem chegar aos 40 graus em Santarém, Beja e Évora

Todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Faro, vão estar sob aviso amarelo na segunda e na terça-feira devido ao calor, podendo as temperaturas atingir os 40 graus em Santarém, Beja e Évora, segundo o IPMA.

O alerta emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido às previsões de temperaturas máximas elevadas vigora entre as 09:00 de segunda-feira e as 18:00 de terça-feira.

Na segunda e na terça-feira, o instituto prevê que a temperatura ultrapasse os 35 graus em vários distritos, com Santarém, Beja e Évora a tocarem os 40 graus celsius.

Nestes dois dias, Portugal continental está praticamente todo em perigo de incêndio máximo ou muito elevado.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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Temas: Calor IPMA Temperaturas
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