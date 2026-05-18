Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Lisboa e Alentejo com temperaturas "acima dos 30 ºC" a partir de quarta-feira

CNN Portugal , MJC
Há 55 min

A partir de quarta-feira, o sul do país vai ter temperaturas acima dos 30 graus. No fim de semana, poderão descer um pouco e o sol andará escondido. Já no norte e centro, existe a possibilidade de ocorrência de aguaceiros

As temperaturas vão subir esta semana e os dias de calor vieram para ficar, "pelo menos até ao final do mês", antecipa o climatologista Mário Marques

Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), confirma à CNN Portugal que no final da semana vamos ter, de facto, dias com temperaturas acima da média, mas talvez seja ainda demasiado cedo para arrumar o chapéu de chuva.

Esta terça-feira já haverá uma pequena subida nas temperaturas, embora ainda com muita nebulosidade nas regiões do norte e centro e possibilidade de chuva fraca no Minho e Douro litoral - uma situação que poderá persistir até meio da tarde. A partir daí, o céu estará gradualmente menos nublado.

Quarta-feira os termómetros vão subir. Paula Leitão refere uma "acentuada subida da temperatura em todo o território", com as máximas a chegarem aos 22 ºc no Porto, 32 ºC em Lisboa, 33 ºC no Alentejo e 28 ºC no Algarve.

"Lisboa e Alentejo vão ter temperaturas acima dos 30 ºC, o que é uma subida considerável em relação ao que tivemos esta semana", considera a meteorologista.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na quinta e sexta-feira as temperaturas vão manter-se nestes valores ou até ligeiramente acima, antevê.

Mas será, como se costuma dizer, "sol de pouca dura". Na sexta-feira, a nebulosidade vai voltar às regiões do norte e centro, o que pode dar origem a alguns aguaceiros.

No sábado, assistiremos a uma descida da temperatura em todo o território na ordem dos dois ou três graus, ou seja, a temperatura média irá oscilar entre os 15 ºC e os 27 ºC.

No interior norte e centro poderá mesmo haver condições para a ocorrência de aguaceiros. Paula Leitão fala numa certa "instabilidade", portanto, se estiver nestas zonas é melhor estar preparado. 

As regiões do litoral e sul não terão chuva, mas terão menos sol. "Haverá nuvens, mas o vento deverá diminuir de intensidade e será fraco, portanto, será uma situação bastante confortável", garante a meteorologista. Aqui, as temperaturas máximas no domingo poderão chegar aos 29 ºC.

Ou seja, serão dias normais para esta altura do ano, com temperaturas amenas mas com instabilidade. As trovoadas são, aliás, "situações típicas de maio", afirmam os dois especialistas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Calor IPMA Previsões Primavera Trovoadas

Relacionados

Descida da "alta pressão" no Atlântico abre a porta ao "ar quente" do Mediterrâneo e Norte de África. E por isso teremos calor até ao final de maio

El Niño está a chegar mais depressa do que o esperado e as probabilidades de ser historicamente forte estão a aumentar
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Lisboa e Alentejo com temperaturas "acima dos 30 ºC" a partir de quarta-feira

Há 55 min

Chuva forte coloca várias ilhas dos Açores sob aviso amarelo

Hoje às 11:54
03:28

Bom tempo "veio para ficar" e "com temperaturas acima da média"

Hoje às 10:07

Temperaturas sobem esta semana e podem ultrapassar 30 graus. Poeiras do Norte de África estão também de regresso

Hoje às 07:44
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Ontem às 13:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Ontem às 21:00

Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora

Hoje às 09:49

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Hoje às 07:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Precisamos de uma reforma laboral? “Quando se atrasam as transformações, aceleram-se as revoluções”

Ontem às 22:00

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

Ontem às 09:00

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00