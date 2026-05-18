Lisboa e Alentejo com temperaturas "acima dos 30 ºC" a partir de quarta-feira

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A partir de quarta-feira, o sul do país vai ter temperaturas acima dos 30 graus. No fim de semana, poderão descer um pouco e o sol andará escondido. Já no norte e centro, existe a possibilidade de ocorrência de aguaceiros

As temperaturas vão subir esta semana e os dias de calor vieram para ficar, "pelo menos até ao final do mês", antecipa o climatologista Mário Marques.

Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), confirma à CNN Portugal que no final da semana vamos ter, de facto, dias com temperaturas acima da média, mas talvez seja ainda demasiado cedo para arrumar o chapéu de chuva.

Esta terça-feira já haverá uma pequena subida nas temperaturas, embora ainda com muita nebulosidade nas regiões do norte e centro e possibilidade de chuva fraca no Minho e Douro litoral - uma situação que poderá persistir até meio da tarde. A partir daí, o céu estará gradualmente menos nublado.

Quarta-feira os termómetros vão subir. Paula Leitão refere uma "acentuada subida da temperatura em todo o território", com as máximas a chegarem aos 22 ºc no Porto, 32 ºC em Lisboa, 33 ºC no Alentejo e 28 ºC no Algarve.

"Lisboa e Alentejo vão ter temperaturas acima dos 30 ºC, o que é uma subida considerável em relação ao que tivemos esta semana", considera a meteorologista.

Na quinta e sexta-feira as temperaturas vão manter-se nestes valores ou até ligeiramente acima, antevê.

Mas será, como se costuma dizer, "sol de pouca dura". Na sexta-feira, a nebulosidade vai voltar às regiões do norte e centro, o que pode dar origem a alguns aguaceiros.

No sábado, assistiremos a uma descida da temperatura em todo o território na ordem dos dois ou três graus, ou seja, a temperatura média irá oscilar entre os 15 ºC e os 27 ºC.

No interior norte e centro poderá mesmo haver condições para a ocorrência de aguaceiros. Paula Leitão fala numa certa "instabilidade", portanto, se estiver nestas zonas é melhor estar preparado.

As regiões do litoral e sul não terão chuva, mas terão menos sol. "Haverá nuvens, mas o vento deverá diminuir de intensidade e será fraco, portanto, será uma situação bastante confortável", garante a meteorologista. Aqui, as temperaturas máximas no domingo poderão chegar aos 29 ºC.

Ou seja, serão dias normais para esta altura do ano, com temperaturas amenas mas com instabilidade. As trovoadas são, aliás, "situações típicas de maio", afirmam os dois especialistas.