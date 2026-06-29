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Incêndios: semana de calor começa com oito concelhos em perigo máximo

Agência Lusa
Há 45 min
Incêndios
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Cinco distritos do interior do país estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente e seco, com a temperatura máxima a oscilar entre os 31 e os 37 graus. Os avisos vão ser estendidos a todo o território continental na quarta-feira

Todas as regiões do interior de Portugal continental enfrentam esta segunda-feira um perigo de incêndio rural muito elevado, com oito concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre e Faro em risco máximo, segundo o IPMA.

Esta semana as temperaturas vão subir significativamente e o perigo de incêndio, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai intensificar-se diariamente, e na quinta-feira todo o território continental vai estar com perigo máximo ou muito elevado.

Cinco distritos do interior do país estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente e seco, com a temperatura máxima a oscilar entre os 31 e os 37 graus.

Os avisos vão ser estendidos a todo o território continental na quarta-feira.

Num comunicado divulgado no domingo, o IPMA alertou que se prevê "um longo período com tempo quente e seco com a temperatura máxima a atingir valores entre os 40 e os 43 graus no vale do Tejo e Alentejo, na quinta-feira, e que poderão estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana”.

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De acordo com as previsões, a temperatura mínima também vai aumentar nos próximos dias “para valores superiores a 20 graus centígrados”, ficando grande parte do território “com condições de noites tropicais”.

Dada a previsão de temperaturas elevadas, o IPMA indica no boletim meteorológico que “é muito provável que o nível dos avisos seja agravado em vários distritos nas atualizações ao longo dos próximos dias”.

Esta subida da temperatura deve-se a um anticiclone “localizado a norte/noroeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista até ao Golfo da Biscaia” e que a partir de segunda-feira “irá deslocar-se para leste”.

   O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

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Temas: Calor Incêndios Onda de calor

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