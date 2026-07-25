Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

Há 1h e 24min

Apesar do anúncio, há problemas relatados, incluindo 14 mortes

Uma empresa japonesa especializada em frigoríficos desenvolveu uma câmara de arrefecimento pessoal que já está à venda no Japão por cerca de mil euros euros, como forma de lidar com o forte calor que assola o arquipélago.

"A 'Do Hiemon Box' nasceu da vontade de proteger as pessoas - como os trabalhadores fabris e da construção civil, bem como os funcionários e participantes em eventos ao ar livre - do risco de sofrerem insolação", explicou à agência Efe um porta-voz da SDRS, a empresa japonesa que desenvolveu o projeto.

The Do Hiemon Box is a human-sized cooling booth that can lower your body temperature in just 5 to 10 minutes. It maintains a 15°C interior while blasting 5°C air at your head, neck, shoulders, and back. 🎥: trusco1101 / YouTube #technology #technews pic.twitter.com/K4rsQZgLGm — Digital Trends (@DigitalTrends) July 23, 2026

Segundo a empresa, foram vendidas mais de 150 unidades da "Do Hiemon Box" desde o seu lançamento, em abril de 2016.

A SDRS espera que a sua invenção se torne comum em locais como fábricas e grandes centros de produção.

O Japão tem vindo a sofrer com uma forte onda de calor há vários dias, com temperaturas acima dos 40 graus Celsius em várias regiões do país.

Segundo dados preliminares da Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Desastres, 10.857 pessoas foram hospitalizadas por insolação entre 13 e 19 de julho, número que representa o dobro do total da semana anterior e marca a primeira vez este ano que foram registadas mais de 10.000 evacuações num período de sete dias.

O balanço oficial inclui ainda 14 mortes e 321 doentes em estado grave, sendo que 60% dos afetados têm mais de 65 anos.