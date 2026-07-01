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Lisboa, Setúbal, Leiria e Coimbra passam a aviso vermelho devido ao calor

CNN Portugal , CM
Há 51 min
Onda de calor em Évora (Lusa/ Nuno Veiga)
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O aviso vermelho para Lisboa e Setúbal entra em vigor à meia-noite e vai vigorar até sexta-feira, enquanto Leiria e Coimbra sobem a vermelho a partir da meia-noite de quinta

Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho a partir da meia-noite devido à previsão de altas temperaturas, na sequência da onda de calor prevista para os próximos dias, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho para Lisboa e Setúbal vai vigorar entre as 00:00 e as 23:00 de sexta-feira, face à "persistência de valores extremamente elevados de temperatura, quer da máxima, quer da mínima".

Também os distritos de Leiria e Coimbra viram o seu nível de alerta elevado para vermelho a partir da meia-noite de quarta para quinta-feira, aviso esse que irá manter-se até às 07:00 de sábado.

Esta quarta-feira a maior parte de Portugal continental está sob aviso amarelo, à exceção de Beja, Évora, Portalegre e Castelo Branco, que estão sob aviso laranja. Até sexta-feira, todo o país ficará pintado de laranja e vermelho.

De acordo com o IPMA, o tempo quente e seco deve durar, pelo menos, uma semana, com temperaturas máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24 e os 28 graus (uma noite é considerada tropical a partir dos 20 ºC).

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Trata-se de uma situação "particularmente anómala" nas regiões do litoral, explica o IPMA, onde "a ausência de progressão da brisa marítima para o interior e/ou a sua fraca intensidade irão contribuir para valores elevados de temperatura durante vários dias consecutivos".

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Temas: Calor Portugal Calor Lisboa Onda de calor Temperaturas IPMA

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