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França alarga alerta vermelho de calor a 72 departamentos e avisa para tempestades severas

Agência Lusa , MSM
Há 48 min
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O país registou a temperatura média mais elevada desde o início dos registos

As autoridades francesas emitiram esta quinta-feira avisos de tempestades severas e ampliaram o alerta vermelho de calor para 72 dos 100 departamentos, um dia depois de França ter chegado aos 30ºC, a temperatura média mais alta da sua história.

O novo alerta vermelho, que entrará em vigor pelas 12:00, estende-se a mais 14 departamentos no leste e nordeste do país.

Ao mesmo tempo, 11 departamentos no oeste e sudoeste do país reduzirão o nível de alerta meteorológico de vermelho para laranja, a partir das 22:00.

Há outros três departamentos (Var, Bouches-du-Rhône e Vaucluse) que passaram para alerta amarelo às 06:00, após uma ligeira melhoria nas condições meteorológicas ao longo da costa mediterrânea.

A Météo-France alertou que as temperaturas permanecerão excecionalmente altas, tanto de dia quanto de noite, nas áreas sob alerta vermelho.

Em muitas zonas do país, os termómetros já registavam ao início da manhã temperaturas entre 20 e 27 graus celsius, com 27°C em Paris-Montsouris e 27,5°C em Bordeaux-Mérignac, pelas 05:00.

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O prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, afirmou esta quinta-feira que a situação na capital francesa é "bastante crítica" e que houve um "aumento na mortalidade" devido à onda de calor, mas recusou fornecer números.

"É extremamente difícil. A situação é, em alguns aspetos, bastante crítica", reconheceu o prefeito socialista, em declarações à TF1, ao mesmo tempo que pediu cautela às pessoas mais vulneráveis.

Grégoire reconheceu a necessidade de mais medidas de emergência, destacando que quase 400 aparelhos de ar condicionado já foram entregues a escolas em Paris e que outros tantos serão entregues nas salas de aula.

"Precisamos de uma mudança completa de paradigma", declarou, ressalvando que não será necessário climatizar todas as salas de aula de todas as escolas.

A agência meteorológica francesa revelou que quarta-feira foi o dia mais quente já registado na França desde o início das medições nacionais, em 1947, com uma temperatura média nacional de 30°C.

Ao longo do dia, vários recordes de temperatura foram quebrados no oeste da França: 43,7°C em Fontenay (Vendée), 42,2°C em Nantes, 42°C em Vannes, 41,8°C em Le Mans e 41,4°C em Tours.

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Além do calor extremo, as autoridades emitiram um alerta laranja para tempestades em vários departamentos do oeste e sudoeste. A previsão é de chuva forte, rajadas de vento intensas e risco de granizo a partir da tarde e noite desta quinta-feira.

Os departamentos atualmente sob alerta laranja para tempestades são Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Hautes-Pyrénées e Gers, bem como Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine e Manche.

A Météo-France não descarta estender o alerta a áreas vizinhas, dependendo da evolução da previsão do tempo.

Segundo as previsões, uma massa de ar mais fria vinda do Atlântico começará a entrar pela região oeste do país na noite de hoje, provocando tempestades localmente severas e uma queda gradual das temperaturas ao longo da costa atlântica a partir de sexta-feira.

No entanto, o calor intenso persistirá em grandes áreas do leste do país.

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Temas: Calor extremo Tempestade Alerta vermelho França Temperaturas altas

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