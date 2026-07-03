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Calor extremo: IPMA aumenta para 12 os distritos sob aviso vermelho

Agência Lusa , MSM
Há 41 min
Calor em Lisboa (Lusa/ José Sena Goulão)
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As temperaturas podem chegar aos 44 graus e os avisos mantêm-se até domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta sexta-feira de 10 para 12 o número de distritos de Portugal continental que estão já sob aviso vermelho devido ao calor, situação que se mantém até domingo.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está esta sexta-feira ativo nos distritos Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria e Setúbal.

Em todos os casos este nível permanece ativo até às 23:00 de domingo.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.

O Governo declarou na quinta-feira situação de alerta em Portugal devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.

Na quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou recomendações aos municípios para protegerem as populações das temperaturas elevadas e ondas de calor, alegando o “papel de proximidade essencial” que desempenham na preparação e resposta a esses fenómenos.

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Segundo a DGS, as autarquias devem garantir, em parceria com várias entidades, a sinalização de pessoas mais vulneráveis, mantendo atualizada essa listagem, assim como realizar contactos preventivos e promover, sempre que possível, visitas domiciliárias.

Já ao nível das medidas comunitárias, a direção-geral aconselha que sejam abertos locais de abrigo temporário (zonas de arrefecimento) e disponibilizada água potável, garantindo o bom funcionamento dos bebedouros públicos, assim como recomenda o prolongamento dos horários de bibliotecas, piscinas e equipamentos climatizados de proximidade.

Para os espaços públicos, é sugerido que sejam reforçadas as zonas de sombra, instaladas estruturas temporárias de sombreamento e arrefecimento, e adaptados os horários dos trabalhos municipais realizados no exterior.

Os municípios devem ainda assegurar a coordenação permanente entre a autoridade de saúde e unidade local de saúde da sua região, mas também com os bombeiros, as forças de segurança, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Segurança Social e instituições sociais.

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Por causa da onda de calor, os hospitais ativaram o nível mais baixo dos planos de contingência.

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Temas: Calor extremo Meteorologia Onda de calor IPMA Previsão tempo

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