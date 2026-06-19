Calor extremo coloca 23 concelhos em risco máximo de incêndio e pior cenário chega no fim de semana

Há 51 min

O perigo de incêndio rural vai agravar no fim de semana, com mais regiões em perigo máximo e muito elevado

Vinte e três concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo de incêndio estão os concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro (Bragança), Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei (Castelo Branco), Sardoal, Tomar, Abrantes, Constância, Vila Nova da Barquinha, Mação (Santarém), Gavião, Nisa, Castelo de Vide, Portalegre, Marvão (Portalegre), Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro).

O perigo de incêndio rural vai agravar no fim de semana, com mais regiões em perigo máximo e muito elevado.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

A previsão meteorológica do IPMA aponta para uma subida de temperatura a partir do fim de semana, com probabilidade de um período de tempo quente com valores da temperatura máxima da ordem dos 40 graus em algumas regiões do território do continente.

As temperaturas mínimas também irão registar valores da ordem dos 20 graus ou superior em vários locais.

Na quinta-feira, o ministro da Administração Interna apelou a que sejam evitados comportamentos de risco de incêndio devido às elevadas temperaturas previstas para os próximo dias.

Numa conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Oeiras, Luís Neves sublinhou que os próximos dias podem vir a ter condições meteorológicas “terríveis para este momento”, com temperaturas entre 30 e 40 graus ou até superiores eventualmente no interior do país e no Alentejo, com humidade muito baixa e ventos entre os 30 e os 40 quilómetros por hora.

Segundo o ministro, há comportamentos que não se devem ter como a utilização de maquinaria como roçadoras de discos e determinados equipamentos agrícolas, realização de queimas e queimadas e a utilização de fogos-de-artifício em festas tradicionais, incluindo balões de mecha acesa durante as festividades do São João, que se realizam na próxima semana.