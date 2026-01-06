Quer 38 dias de descanso gastando apenas dez dias de férias? Veja este calendário para 2026

6 jan, 09:01

Aqui vai perceber como pode aproveitar os feriados deste ano ao máximo

Depois de começar 2026 logo com quatro dias de descanso, gastando apenas um de férias (o dia 2), não faltam oportunidades no resto do ano para gozar mais gastando menos.

Fevereiro. É preciso que a sua empresa lhe dê o Carnaval para conseguir fazer estas contas. Mas, partindo desse princípio, há margem para quatro dias de descanso, com apenas um de férias. O Carnaval é a 17 de fevereiro. Tem só de tirar o dia a 16 e aproveitar o fim de semana de 14 e 15 para conseguir umas miniférias. Resumo: quatro dias de descanso, um de férias.

Abril. A sexta-feira é santa e o fim de semana de descanso também. O feriado calha a 3 de abril. Se três dias forem suficientes, é só juntar o sábado e o domingo. Mas se for à procura de uma pausa maior, é uma questão de gerir os dias de férias que têm disponíveis. Resumo: três dias de descanso, zero de férias.

Maio. Como o Dia do Trabalhador calha a uma sexta, dá para mais um fim de semana prolongado. É como no caso acima, se precisar de um descanso um bocadinho maior. Resumo: três dia de descanso, zero de férias.

Junho. É possível descansar bem em junho graças ao Corpo de Deus (a 4, quinta-feira) e ao Dia de Portugal (a 10 de junho, na quarta-feira seguinte). Tirando partido do fim-de-semana, só tem de descontar do saldo de férias a sexta-feira (5) e a segunda e terça-feira seguintes (8 e 9). Resumo: sete dias de descanso, três de férias. (PS: o único santo popular que ajuda é o São Pedro, a 29 de junho, uma segunda-feira, que permite mais um fim de semana prolongado se viver num terra que o celebre).

Outubro. Depois do verão, só vai conseguir tirar partido dos feriados em outubro. O feriado da Implementação da República, a 5 de outubro, calha a uma segunda-feira. É mais um fim de semana prolongado. Resumo: três dias de descanso, zero de férias.

Novembro. O feriado da Restauração da Independência calha em dezembro, mas para tirar partido tem de fazer contas no mês anterior. 1 de dezembro calha a uma terça-feira. Por isso, com um dia de férias na segunda, um descanso maior colando o fim de semana. Resumo: quatro dias de descanso, um de férias.

Dezembro. A lógica repete-se para o Dia da Imaculada Conceição, a 8 de dezembro. Com um dia de férias à segunda, a coisa fica resolvida. Resumo: quatro dias de descanso, um de férias.

Dezembro (parte 2). O Natal e o Ano Novo calham a uma sexta-feira. Por isso, conseguiria estar 10 dias sem trabalhar. Tira quatro dias de férias (28, 29, 30 e 31) e junta os fins de semana. Só voltaria ao trabalho a 4 de janeiro. Resumo: 10 dias de descanso, quatro de férias.