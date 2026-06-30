Mulher apanhada em flagrante a tentar sair com 60 mil euros em peças de ouro de ourivesaria nas Caldas da Rainha

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Suspeita já estava referenciada por atividades semelhantes em outras zonas do país

Uma mulher, de 47 anos, ficou em prisão preventiva na sequência de uma tentativa de furto numa ourivesaria situada no centro das Caldas da Rainha. A suspeita foi ouvida esta tarde no tribunal de Leiria.

A suspeita foi intercetada no interior do estabelecimento depois de o seu comportamento ter despertado a atenção dos funcionários. A intervenção atempada impediu que abandonasse a loja com diversas peças em ouro, avaliadas em cerca de 60 mil euros.

A PSP foi chamada ao local e procedeu à detenção da mulher, recuperando a totalidade dos artigos.

A mulher é referenciada pela alegada prática de furtos em ourivesarias em diferentes zonas do país. As investigações apontam ainda para a participação de um homem que terá atuado em conjunto com a suspeita e que conseguiu abandonar o local antes da chegada da polícia, estando a ser desenvolvidas diligências para o identificar.

A investigação prossegue. A mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.