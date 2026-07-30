Caixa Geral de Depósitos conclui aumento de capital para seis mil milhões de euros

Agência Lusa , JS
Há 1h e 19min
Caixa Geral de Depósitos (Luis Boza/NurPhoto via Getty Images)
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Empresa anunciou que o capital social foi expandido em 1.474.285.505 euros

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) concluiu um aumento de capital, de 1,4 mil milhões de euros, para seis mil milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o banco público, em comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, a CGD informou que “se encontra concluído o processo de aumento do seu capital social, no montante de 1.474.285.505 euros, mediante a incorporação de reservas legalmente disponíveis, correspondente a 1.396.727.989 euros provenientes da reserva legal e 77.557.516 euros provenientes de reservas de reavaliação legal de imobilizado”, de acordo com uma deliberação da assembleia-geral de maio.

Segundo a instituição financeira, o aumento de capital agora concretizado “permite reforçar a estabilidade dos fundos próprios da Caixa, essenciais à prossecução da estratégia da instituição e à manutenção da sua competitividade, nomeadamente através de níveis reforçados de investimento e inovação”.

A CGD disse ainda que o aumento de capital social foi realizado “através da emissão de 294.857.101 ações, com o valor nominal de cinco euros cada, as quais foram atribuídas gratuitamente ao acionista único, o Estado”.

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Desta forma, realçou, o capital social da CGD passa a ser de seis mil milhões de euros, representado por 1.200 milhões de ações com o valor nominal de cinco euros cada uma.

“A Caixa apresenta, a 30 de junho de 2026, capitais próprios individuais no valor de 10.113 milhões de euros”, indicou ainda.

A CGD anunciou esta quinta-feira ter obtido um lucro de 913 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, mais 2,2% do que no mesmo período de 2025.

Na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro semestre, o presidente executivo, Paulo Macedo, disse que o volume de negócios da instituição financeira registou um aumento de 11.500 milhões em relação ao período homólogo.

A subida é impulsionada por um crescimento do crédito de 3.600 milhões de euros e de 3.400 milhões nos recursos.

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