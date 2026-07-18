Corpo de mulher encontrado no Tejo junto ao Cais do Sodré, em Lisboa

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Corpo foi retirado para o cais da Doca de Alcântara

O corpo de uma mulher, com cerca de 30 anos, foi hoje encontrado a flutuar no rio Tejo, junto à estação fluvial do Cais do Sodré, no concelho de Lisboa, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

A AMN, que refere desconhecer as causas desta ocorrência, adiantou que o alerta para a existência do corpo no Tejo foi dado cerca das 07:50, tendo sido ativados para o local elementos do Serviço de Salvamento Marítimo da Capitania do Porto de Lisboa, do Comando Local da Polícia Marítima e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O corpo foi retirado para o cais da Doca de Alcântara, tendo o óbito sido confirmado pelo Delegado de Saúde e, após contacto com o Ministério Público, transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa.

O caso ficou a cargo do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa.