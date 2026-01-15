Adolescente de 15 anos decisivo para a detenção de homem de 34 suspeito de violência doméstica

Há 1h e 23min

O detido recolheu às salas de detenção do COMETLIS, a fim de ser presente a Autoridade Judiciária para efeitos de 1.º Interrogatório Judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

Um adolescente de 15 anos foi decisivo para a detenção de um homem de 34 anos suspeito de violência doméstica na estação ferroviária do Cais do Sodré, em Lisboa, depois de ter presenciado ameaças com uma faca contra uma mulher e procurado ajuda junto da PSP.

A detenção ocorreu no dia 9 de janeiro, numa intervenção do Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos.

"A intervenção policial ocorreu na estação ferroviária do Cais do Sodré, onde o homem se encontrava a ameaçar a ex-companheira com recurso a uma faca, coagindo-a sexualmente. Um menor de 15 anos que se encontrava a passar por aquele, tentou auxiliar a vítima acabando agredido pelo suspeito e igualmente ameaçado com a arma branca", lê-se no comunicado.

Após a agressão, o adolescente deslocou-se de imediato a agentes da PSP que se encontravam em patrulhamento na estação, o que permitiu uma rápida intervenção policial e a detenção do suspeito em flagrante delito.

O homem ficou com a medida de coação de termo de identidade e residência.