Morreu Cailen Vela, o menino que lutou durante três anos contra um cancro raro

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Obituário da criança recorda uma vida curta mas cheia

Cailen Vela, de Fruitport, Michigan, faleceu esta terça-feira, após lutar contra o cancro durante três anos, como anunciou a sua família. Tinha sete anos.

“O cancro nunca o definiu; a sua alegria, força e luz são a forma como será recordado. Não importa o que o Cailen estivesse a enfrentar, ele aparecia sempre a sorrir”, dizia o obituário de Vela. “Correr por aí, rir alto, amar profundamente e viver cada momento ao máximo. O Cailen adorava aventuras, incluindo uma viagem para observar baleias na Califórnia, inúmeras viagens de acampamento, vários campos de férias para crianças, sair com os seus muitos amigos, sempre com vontade de ir caçar ursos e sempre com a sua ‘irmã louca’ ao seu lado.”

A CNN noticiou no ano passado o diagnóstico de Cailen de uma forma rara e agressiva de cancro chamada rabdomiossarcoma embrionário, incluindo a sua recaída após o tratamento inicial. O cancro foi descoberto após uma consulta de rotina com o pediatra, quando os médicos pensaram que Cailen poderia ter uma infeção no ouvido.

Cailen fotografado com a família (Família Vela)

Os pais de Cailen, Aly e Cody, partilharam a ansiedade que sentiam em relação aos cortes propostos pela administração Trump no financiamento distribuído pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH). "Se o financiamento fosse eliminado ou cortado, seria devastador, porque estas crianças precisam definitivamente de ajuda na investigação", disse Aly Vela à CNN na altura. "Toda a ajuda é necessária, porque não há respostas concretas".

Uma análise da KFF Health News constatou que os drásticos cortes do NIH nas verbas que financiam a investigação científica causaram sofrimento em todo o país.

O funeral de Cailen será no dia 16 de maio. Os seus pais incentivaram todos a "vir vestidos com as coisas favoritas de Cailen, incluindo os Tigers, laranja e amarelo, Homem-Aranha, Minecraft, Super Mario, Como Treinares o Teu Dragão e Disney".