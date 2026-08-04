Cafeína melhora memória e reduz danos cerebrais associados à obesidade, conclui estudo

Agência Lusa , TFR
Há 31 min
consumo de café
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Os investigadores analisaram os efeitos do consumo crónico de cafeína em ratos submetidos a uma dieta hipercalórica rica em gordura e açúcar, utilizada para induzir obesidade e alterações metabólicas

A cafeína atenua perdas de memória e melhora outras disfunções cognitivas provocadas pela inflamação cerebral gerada pelo excesso de peso, revela um estudo desenvolvido por investigadores da NOVA Medical School esta segunda-feira divulgado.

A investigação, liderada por Sílvia Conde, professora e investigadora principal da NOVA Medical School e publicada na revista científica Pharmacological Research, estabelece, pela primeira vez, uma relação direta entre o consumo de cafeína e a diminuição dos efeitos da obesidade no cérebro, como a perda de memória, aprendizagem e outras funções cognitivas, refere a NOVA Medical School em comunicado.

Para realizar o estudo, os investigadores utilizaram 31 ratos Wistar machos, divididos em três grupos. Um grupo recebeu alimentação normal; outro foi submetido durante 25 semanas a uma dieta rica em gordura e açúcar; e um terceiro recebeu a mesma dieta, mas com administração de cafeína na água durante as últimas 11 semanas da experiência.

Os investigadores analisaram os efeitos do consumo crónico de cafeína em ratos submetidos a uma dieta hipercalórica rica em gordura e açúcar, utilizada para induzir obesidade e alterações metabólicas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Observaram que os animais sujeitos à dieta hipercalórica desenvolveram maior ganho de peso, resistência à insulina, alterações na tolerância à glucose e pior desempenho em testes de memória e cognição. Estes animais apresentaram também aumento de marcadores associados à neuroinflamação e alterações na atividade neuronal no hipocampo.

Nos animais que receberam cafeína, verificou-se uma atenuação de várias destas alterações, com redução dos sinais de inflamação cerebral, melhoria da sensibilidade à insulina e melhores resultados em testes que avaliaram memória espacial, reconhecimento e aprendizagem.

“Verificámos que a cafeína reduz a neuroinflamação, mas também promove a atividade neuronal no hipocampo, o que ajuda a explicar os efeitos observados na memória e cognição”, afirma Sílvia Conde, citada pela NOVA Medical School em comunicado.

Adriana Capucho, estudante de doutoramento da instituição e autora do trabalho, compara o processo ao funcionamento de uma biblioteca.

“Se o cérebro fosse uma cidade e o hipocampo a 'biblioteca central', onde se guardam todas as nossas memórias, a obesidade seria a poluição que danifica a biblioteca. A inflamação do hipocampo é todo o fumo e lixo acumulados. Então, a cafeína seria a equipa de limpeza e manutenção, ou seja, reduz a ‘poluição’ e ajuda os sistemas a funcionar melhor (atividade neuronal), permitindo que a biblioteca volte a operar de forma eficiente”, explica Adriana Capucho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os autores do estudo alertam que num contexto em que a obesidade continua a aumentar a nível global e as suas consequências vão muito além das doenças cardiovasculares e metabólicas, os resultados obtidos permitem um melhor entendimento deste problema de saúde pública, ao relacionar estilo de vida, inflamação e saúde cerebral.

Partindo do conhecimento de que a obesidade está associada a perdas de memória e cognição, decorrentes da neuroinflamação, e a cafeína é conhecida por melhorar o estado de alerta e a função cerebral, a equipa de investigadores desenvolveu a hipótese de que esta substância poderia proteger o cérebro.

A equipa considera que os resultados poderão contribuir para futuras investigações sobre estratégias de prevenção ou mitigação do declínio cognitivo associado à obesidade, caso venham a ser confirmados em estudos clínicos.

Segundo a NOVA Medical School, esta é a primeira vez que a relação entre os três (obesidade, cafeína e cognição) é descrita numa investigação.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cafeína Danos cerebrais Obesidade
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ciência

Cafeína melhora memória e reduz danos cerebrais associados à obesidade, conclui estudo

Há 31 min

De "tubarões-fantasma" a esponjas "da morte": cientistas descobrem mais de 1.100 espécies marinhas invulgares

2 ago, 12:00

Encontrada carapaça de tartaruga com mais de 15 milhões de anos

28 jul, 08:56

Foi homicídio ou doença? ADN traz novas pistas sobre um dos maiores mistérios dos Medici

26 jul, 16:00
Mais Ciência

Mais Lidas

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

2 ago, 19:37

Transporta 49,5 quilogramas de explosivo e pode atingir 650 km/h: Rússia avança para a produção em série do novo míssil de cruzeiro S8000 Banderol

Ontem às 11:13

"Nunca tínhamos visto nada assim": Rússia abate "raro" drone português

Ontem às 19:18

Confirmadas as primeiras mortes num surto de ciclosporíase nos EUA

Ontem às 18:04

"Pagaram a Marrocos para invadir Espanha", acusa ex-apoiante de Trump. O projeto-lei aprovado há duas semanas que define Ceuta como "território marroquino"

Ontem às 13:52

Menino de dois anos encontrado com vida após várias horas desaparecido em Vila Franca de Xira

Ontem às 08:23

Três mulheres furtam supermercado no Porto e agridem funcionária para fugir

Ontem às 08:34

Discussão entre funcionários termina em esfaqueamento em restaurante no Porto

Ontem às 16:14

Inspeção deteta irregularidades na Universidade Fernando Pessoa: 52 alunos podem ver as suas matrículas anuladas

Ontem às 07:22

Mercadona despediu funcionário após contratar detetive para o seguir. Agora vai ter de readmiti-lo

Ontem às 17:06

Homem esfaqueado após desentendimento no trânsito no centro do Porto. Suspeito em fuga

Ontem às 15:56

Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

2 ago, 17:06