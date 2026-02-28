Café e chá com cafeína podem ajudar a proteger contra a demência. Mesmo que sejam poucas chávenas por dia

Há 50 min

O café e os chás com cafeína podem não ser assim tão prejudiciais para um envelhecimento saudável, segundo um estudo

Se quer proteger o seu cérebro contra a demência no futuro, não precisa de eliminar totalmente o consumo de cafeína pela manhã.

Uma nova investigação mostra que o consumo diário de café ou chá – sim, daqueles que têm cafeína – está associado a uma melhor saúde cognitiva a longo prazo.

Segundo o estudo, publicado na JAMA, houve um maior impacto nas pessoas que consumiram duas a três chávenas de café ou uma a duas chávenas de chá por dia.

Os consumidores de café de meia-idade apresentaram uma probabilidade cerca de 18% menor de desenvolver demência no futuro. Já os consumidores de chá tiveram um risco 14% menor, segundo o autor sénior do estudo, Daniel Wang, que é professor assistente do departamento de nutrição da Harvard T.H. Chan School of Public Health, em Boston.

Wang e equipa que com ele trabalha não observaram o mesmo benefício nas opções sem cafeína. Foram considerados dados de mais de 130 mil pessoas inscritas no Nurses’ Health Study [Estudo de Saúde dos Enfermeiros] e no Health Professionals Follow-up Study [Estudo de Acompanhamento dos Profissionais de Saúde].

Outras investigações têm corroborado a ideia de que o café com cafeína pode estar associado a um envelhecimento mais saudável, bem como a ideia de que o café e o chá com cafeína podem reduzir o risco de doenças, inclusive as doenças cardíacas.

Importa ressalvar que a evidência não mostra que é necessário eliminar o pequeno-almoço para se manter saudável, refere David Kao, especialista em doenças cardíacas femininas, que é também professor associado de medicina na University of Colorado Anschutz Medical School. Este especialista não esteve envolvido no estudo citado neste artigo.

Não comece a aumentar a quantidade

A investigação baseia-se, em parte, na utilização de informações presentes em dois conjuntos de dados de longo prazo, que levaram a cabo inúmeras avaliações dietéticas. No entanto, está em causa um estudo observacional, o que significa que os investigadores podem observar a associação, mas não podem afirmar, com certeza, que a ingestão de cafeína causou um envelhecimento mais saudável.

A ligação entre os dois elementos pode ser causada por outros fatores, alertam os especialistas. Por exemplo, pode haver outro elemento além da cafeína que seja saudável, embora com a ressalva de que descafeinar o café ou o chá também retira este nutriente. Outra possibilidade está nos consumidores de café poderem ter dietas melhores, um nível socioeconómico mais elevado ou hábitos saudáveis, como fazer palavras cruzadas de manhã enquanto bebem café, sugere Kao.

Embora possa parecer intuitivo assumir que é uma boa ideia adicionar ou aumentar a ingestão de cafeína com base em estudos recentes como este, Kao confirma que as evidências não são suficientemente robustas para sugerir que as pessoas têm de mudar de hábitos.

“Mais nem sempre é melhor”, resume Sara Mahdavi, professora adjunta do departamento de ciências nutricionais da University of Toronto por e-mail, que não participou no estudo. “Ninguém deve começar a beber café só para proteger o cérebro”, junta.

Pessoas com ansiedade, insónia, problemas de ritmo cardíaco ou que já tiveram reações adversas à cafeína devem ter cautela redobrada, alerta.

Porquê café e chá?

Na hora de falar dos benefícios de beber café e chá, a verdade é que a cafeína pode não ser o único benefício.

O café, por exemplo, “contém cafeína, bem com centenas de compostos bioativos que influenciam a inflamação, o metabolismo da glicose, a função vascular e o stress oxidativo”, refere Mahdavi.

O café pode reduzir a inflamação, a pressão arterial e o stress oxidativo - este último pode levar a danos celulares e teciduais -, com um impacto positivo em muitos sinais físicos do envelhecimento, nota Kao.

O estímulo que vem da chávena de café que toma pela manhã pode ajudá-lo a manter outros hábitos saudáveis, como ter uma boa alimentação ou praticar exercício físico, acrescenta. O importante é não ficar pelo gesto de beber café ou chá.

“A atividade física regular e frequente, uma boa higiene do sono, não fumar, controlar a pressão arterial e a diabetes, manter-se socialmente ativo e manter uma dieta de qualidade geral, composta principalmente por alimentos integrais de origem vegetal são ações que continuam a ter muito mais influência do que qualquer bebida isolada”, aponta Mahdavi por e-mail.

“O café não substitui hábitos saudáveis já bem estabelecidos ​​para o cérebro”, acrescenta.