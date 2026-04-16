Mulher apanhada com arma e munições em café de Lisboa 

Daniela Rodrigues
Há 1h e 50min
PSP (LUSA)

Suspeita foi detida e conduzida a uma esquadra da PSP

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia de Segurança Pública procedeu à apreensão de uma arma de fogo e à detenção de uma suspeita durante uma ação de fiscalização a um estabelecimento comercial.

A detenção aconteceu durante uma operação de fiscalização ao estabelecimento “Café Alice”. 

No decorrer da intervenção policial, foi realizada uma revista sumária a uma mulher, tendo sido encontrado na sua posse uma arma de fogo da marca Walther, calibre 6,35 mm, com seis munições no carregador, bem como uma caixa contendo mais 21 munições do mesmo calibre.

Perante os factos, a suspeita foi detida e conduzida a uma esquadra da PSP. Aguarda primeiro interrogatório judicial para ficar a conhecer medidas de coação.

Temas: Café Alice Arma Munições Detida PSP
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Mulher apanhada com arma e munições em café de Lisboa 

Há 1h e 50min

Suspeito de estrangulamento no Brasil detido pela PJ em Portugal

Há 1h e 51min

Homem que atirou cocktail molotov na Marcha pela Vida fica em prisão preventiva

Há 3h e 16min

Oito embarcações apreendidas em operação contra apanha ilegal de amêijoa no Tejo

Há 3h e 28min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

Ontem às 19:43

Exclusivo. Dermatologista do Santa Maria obrigado a devolver 818.756,11€ por cirurgias indevidas

Ontem às 19:59

Doadores dos partidos e campanhas passam a ser secretos

14 abr, 21:53

Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

Hoje às 08:21

Sporting mandou uma bola ao poste e quase marcou no último lance mas acabou o sonho europeu

Ontem às 18:33

Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR

14 abr, 23:57

Entra em vigor em 2027: IUC passa a ter datas fixas e deixa de depender da matrícula

Ontem às 11:55

TVI "lamenta manipulação grosseira com que as palavras" de Cristina Ferreira foram "interpretadas". Movimento apresenta queixa

Ontem às 22:43

Jovem de 16 anos detido por violação e sequestro de colegas de turma durante visita de estudo

Hoje às 10:17

Auditoria exige ao Chega explicação sobre 20 mil euros vindos de conta de milionário português nos EUA

Ontem às 23:40

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

14 abr, 06:30

Avenida Marginal e Linha de Cascais cortadas sábado à noite para instalação de ponte pedonal

14 abr, 16:30