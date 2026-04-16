Mulher apanhada com arma e munições em café de Lisboa 

Há 1h e 50min

Suspeita foi detida e conduzida a uma esquadra da PSP

A Polícia de Segurança Pública procedeu à apreensão de uma arma de fogo e à detenção de uma suspeita durante uma ação de fiscalização a um estabelecimento comercial.

A detenção aconteceu durante uma operação de fiscalização ao estabelecimento “Café Alice”.

No decorrer da intervenção policial, foi realizada uma revista sumária a uma mulher, tendo sido encontrado na sua posse uma arma de fogo da marca Walther, calibre 6,35 mm, com seis munições no carregador, bem como uma caixa contendo mais 21 munições do mesmo calibre.

Perante os factos, a suspeita foi detida e conduzida a uma esquadra da PSP. Aguarda primeiro interrogatório judicial para ficar a conhecer medidas de coação.