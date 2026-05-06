Seguros para animais disparam em Portugal com aumento da longevidade e custos veterinários

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REVISTA DE IMPRENSA | As principais seguradoras confirmam crescimento consistente no número de apólices

O mercado de seguros para animais de companhia está em forte crescimento em Portugal, impulsionado pelo aumento da longevidade dos cães e gatos e pela subida dos custos associados à saúde veterinária.

De acordo com o Jornal de Notícias, a evolução da medicina veterinária tem permitido maior esperança média de vida, com gatos a viverem entre 15 e 17 anos e cães de raças pequenas até 16 anos. Nos animais de maior porte, a média situa-se entre os 11 e 12 anos. Este envelhecimento traduz-se também no aumento de doenças associadas à idade e em maior procura de cuidados de saúde.

Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, há mais prevenção, mais tratamentos e melhores condições alimentares, fatores que contribuem para o aumento da longevidade. Destaca ainda a forte ligação entre portugueses e animais, com cerca de 45% dos lares a terem animais de companhia.

Este contexto tem impulsionado a procura de seguros de saúde para cães e gatos. As principais seguradoras confirmam crescimento consistente no número de apólices. Um dos operadores ultrapassa já as 105 mil apólices, enquanto outro regista aumentos anuais superiores a 10%.

As apólices variam entre os 10 e os 30 euros por mês, dependendo da idade e raça do animal, podendo atingir os 370 euros por ano. As coberturas incluem consultas, cirurgias, internamentos e vacinas.