Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Seguros para animais disparam em Portugal com aumento da longevidade e custos veterinários

CNN Portugal , AM
Há 1h e 2min
Cães (imagem Getty)

REVISTA DE IMPRENSA | As principais seguradoras confirmam crescimento consistente no número de apólices

O mercado de seguros para animais de companhia está em forte crescimento em Portugal, impulsionado pelo aumento da longevidade dos cães e gatos e pela subida dos custos associados à saúde veterinária.

De acordo com o Jornal de Notícias, a evolução da medicina veterinária tem permitido maior esperança média de vida, com gatos a viverem entre 15 e 17 anos e cães de raças pequenas até 16 anos. Nos animais de maior porte, a média situa-se entre os 11 e 12 anos. Este envelhecimento traduz-se também no aumento de doenças associadas à idade e em maior procura de cuidados de saúde.

Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, há mais prevenção, mais tratamentos e melhores condições alimentares, fatores que contribuem para o aumento da longevidade. Destaca ainda a forte ligação entre portugueses e animais, com cerca de 45% dos lares a terem animais de companhia.

Este contexto tem impulsionado a procura de seguros de saúde para cães e gatos. As principais seguradoras confirmam crescimento consistente no número de apólices. Um dos operadores ultrapassa já as 105 mil apólices, enquanto outro regista aumentos anuais superiores a 10%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As apólices variam entre os 10 e os 30 euros por mês, dependendo da idade e raça do animal, podendo atingir os 370 euros por ano. As coberturas incluem consultas, cirurgias, internamentos e vacinas.

Temas: Cães Gatos Seguros para animais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Operação Marquês: Tribunal administrativo suspende nomeação de advogado oficioso para representar Sócrates

Há 43 min

Seguros para animais disparam em Portugal com aumento da longevidade e custos veterinários

Há 1h e 2min

Lisboa vai duplicar videovigilância e instalar novas câmaras no Martim Moniz e outras zonas

Há 1h e 34min
02:33

"Houve 13 vítimas. Alguma delas teve capacidade de entrar numa esquadra e fazer queixa do que lhe aconteceu?"

Ontem às 23:22
Mais País

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Fim das direções regionais da DGEstE coloca motoristas e juristas nas escolas, sem que nunca tenham trabalhado numa. "Não fomos tidos nem achados"

Ontem às 07:00

Português ganha força no mundo e já é visto como língua de futuro

Ontem às 10:01

A solução óbvia para o choque global do petróleo começa finalmente a fazer sentido

4 mai, 16:23

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

3 mai, 17:00

Tortura e violações filmadas em esquadra da PSP: mais 15 polícias e um segurança detidos

Ontem às 13:27

Dois militares gravemente feridos após salto de paraquedas durante curso em Tancos

Ontem às 15:55

Cessar-fogo em perigo: mísseis voltaram a voar e EUA e Irão atacam-se nas horas mais tensas do último mês

Ontem às 09:47

Met Gala 2026: os looks mais marcantes da passadeira vermelha

Ontem às 09:08

AD quer recrutar jovens para Forças Armadas com 439 euros e carta de condução gratuita

Ontem às 11:34

OMS admite cenário de transmissão entre humanos do vírus raro que paralisou um cruzeiro em Cabo Verde

Ontem às 11:02