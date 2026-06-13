Caderneta do Mundial, dia 3: que estilo é esse, Cristiano? É um chocolate americano

Há 55 min

O calor deu tréguas na chegada da Seleção aos Estados Unidos. Sim, já lá estamos e a ambição colocada por quem saiu do avião foi alta. Além das músicas do dia, fique também a conhecer a pérola que já vale mais que Rodrigo Mora ou Geovany Quenda

O Mundial já começa a ganhar velocidade de cruzeiro e Portugal também já está nos Estados Unidos, onde joga já na próxima quarta-feira. Antes disso houve mais dois anfitriões a fazerem a estreia - e atenção ao caso dos Estados Unidos - e há que olhar para a frente, para o primeiro grande jogo deste Mundial, que também mete a língua portuguesa, mas com sotaque brasileiro.

História do dia

O Coreia do Sul-Chéquia já teve animação, mas o Brasil-Marrocos deste sábado traz-nos aquele que é o primeiro grande jogo no cartaz do Mundial 2026. A CNN Portugal vai estar a acompanhar a partida e terá depois uma crónica de análise a uma partida que é de tripla, mesmo que de um lado esteja um pentacampeão e do outro uma seleção que nunca esteve na final.

Antes disso Rui Miguel Tovar já nos dá um olhar ao Brasil, ou pelo menos a Carlo Ancelotti, revelando-nos por quem está a torcer neste Mundial, atirando até uma final de sonho surpreendente e muito pessoal.

À boleia de curiosidades que nos trazem reencontros de outrora, recorda-se uma viagem de carro entre Porto Covo e Lisboa na qual se decidiu o futuro dali a meses.

Um coração dividido, portanto.

A partida de Portugal

Portugal partiu cheio de estilo e de ambição rumo ao Mundial 2026. Foi a bordo de um avião da TAP que, por volta das 00:00 em Portugal, a Seleção aterrou em West Palm Beach, na Florida, onde calor até deu uma trégua, ainda que alguns jogadores não tenham conseguido manter os casacos.

Já em terra e fora do aeroporto, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol desejou uma "estadia prolongada" a todos os portugueses, assumindo uma grande ambição, uma "ambição maior", falando mesmo em oito jogos até um eventual final.

"Tem sempre de se pensar em oito jogos", afirmou Pedro Proença, puxando da vitória na Liga das Nações para sublinhar que esta é uma Seleção que tem de pensar desta forma, de ter uma mentalidade de equipa grande.

Que chocolate

Autêntico amasso dos Estados Unidos (lei a crónica aqui), que estiveram anos a preparar-se para isto e agora percebe-se claramente que está a dar frutos. Mauricio Pochettino está há quase dois anos ao leme da seleção norte-americana, a grande organizadora do Mundial, e montou uma autêntica máquina de jogar futebol.

Claro que o Paraguai não é o adversário mais forte de sempre - será até uma das seleções mais fracas deste torneio -, mas o nível de entrosamento que os jogadores norte-americanos apresentaram tem de ser digno de registo.

A primeira parte foi um autêntico vendaval de futebol ofensivo, com gente a entrar de todos os lados e combinações a aparecerem de toda a forma. É até pena que o primeiro golo tenha sido marcado por Damián Bobadilla na própria baliza, já que a estonteante jogada de Christian Pulisic merecia um final mais belo.

Christian Pulisic, ele mesmo, figura maior desta seleção, é claramente o craque e o motor, mas os Estados Unidos têm também Malik Tillman, Weston McKennie, Folarin Balogun ou Sergiño Dest.

Juntos, estes cinco dinamitaram completamente o Paraguai na primeira parte, com o intervalo no espetacular SoFi Stadium, em Los Angeles, a chegar como uma boia de salvação de um jogo que viu três golos para o mesmo lado em 45 minutos. E a boa notícia até é terem sido só três.

Os Estados Unidos meteram depois o modo de descanso, mas muita atenção a esta equipa, que ainda foi a tempo de confirmar a goleada.

Soccer contra futebol

O Canadá nunca tinha realizado um Mundial de futebol, pelo que a partida com a Bósnia terá sido um dos jogos mais entusiasmantes para a equipa da casa e para os adeptos que conseguiram ir até Toronto.

Apesar do teórico maior talento que jogadores como Kerim Alajbegović e Esmir Bajraktarević podem dar a qualquer momento, a Bósnia não foi - por vezes nem quis parecer querer ser - uma equipa de bola no pé. Desde logo porque o primeiro, a estrela que despontou no Red Bull Salzburgo e vai passar a jogar pelo Bayer Leverkusen já na próxima época, nem sequer foi titular.

O selecionador saberá melhor que ninguém, mas é complicado de pensar neste cenário. Pode ser que mude daqui para a frente.

Pois bem, com menos qualidade individual - Alphonso Davies ou Jonathan David nunca explodiram o que podiam -, o Canadá mostrou ser melhor equipa. Ou pelo menos ter as ideias mais organizadas. Se os da casa já estavam a ser melhores, o golo marcado por Jovo Lukić na primeira parte ajudou a que o jogo passasse a ter um sentido ainda mais único.

O Canadá acabou por ir ao banco buscar Promise David e Cyle Larin, os dois que fabricaram o golo - perdão, golaço - do empate, que acabaria por cifrar o resultado final.

Num grupo que também tem Catar e Suíça, fica a clara sensação de que qualquer seleção pode sonhar com a passagem, talvez com o Catar um patamar abaixo das outras.

Golo do dia

Apareceu no último minuto, mas mais do que a tempo. Que golaço de Gio Reyna a selar a primeira goleada deste Mundial.

Frase do dia

"Não têm visto os jogos? Eu acho que estou bem", afirmou Cristiano Ronaldo à partida para os Estados Unidos, afastando as críticas depois de duas exibições mais apagadas

Jogador do dia

Ayyoub Bouaddi tem apenas 18 anos e já tem um valor de mercado bem superior a promessas como Rodrigo Mora ou Geovany Quenda. Depois de uma época absolutamente explosiva, o médio marroquino está avaliado em 50 milhões de euros, o mesmo valor de Victor Froholdt, por exemplo.

Apesar de ter feito toda a formação na seleção francesa, até porque nasceu em Senlis, um pouco a norte de Paris, esta promessa decidiu abraçar o país de origem dos pais, tendo já participado em três partidas por Marrocos.

A titularidade no Mundial não está assegurada, mas é um dos grandes acrescentos à já de si fantástica equipa que eliminou Portugal em 2022, tendo chegado às meias-finais nesse ano.

Ainda com uma curta carreira, já está na história como o jogador mais jovem de sempre a atuar numa competição da UEFA. Tinha 16 anos e três dias quando jogou pelo Lille na Liga Conferência a 5 de outubro de 2023, lançado então por Paulo Fonseca. Já na época passada chamou a atenção de tudo e todos por ter sido considerado homem do jogo numa partida contra a Juventus, na Liga dos Campeões.

A seguir com atenção.

Camisola do dia

É quase impossível não passar pelo Brasil. Mundial é Brasil e Brasil é Mundial, pelo que as vestes da Canarinha são quase sempre obrigatórias.

Neste caso ainda se junta o espetacular pormenor de esta versão ter como marca de equipamentos não a Nike, mas a Jordan, empresa do lendário Michael Jordan que está associada à Nike. Tal como acontece no Paris Saint-Germain, alternativa do Brasil também tem o Jumpman estampado. E se o Brasil não é a única seleção da Nike, é a única a ter este pormenor, o que confirma o caráter único da única seleção pentacampeã.

A camisola alternativa do Brasil tem o pormenor único neste Mundial de ter o Jumpman (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Dana Al Fardan - Spirit of the Braver | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Dana Al Fardan é uma instituição no Catar, ainda para mais sendo mulher, o que lhe conferiu um estatuto de autêntica pioneira. Nascida na capital, Doha, foi a primeira compositora do país, tornando-se também na primeira catari a cantar em inglês. Ainda assim, aqui abandona a língua universal para abraçar algo mais lírico com a Orquestra Filarmónica do Catar, da qual é embaixadora.

Yello - Bostich (N'est-ce Pas) | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Nome de culto na música da Suíça a partir da década de 1980, a onda muitas vezes new wave vai tão longe como o synthpop (aqui mais presente) ou o jazz, mas sempre com uma perspetiva de dança. Se dúvidas existirem da dimensão cool da banda, basta dizer que as suas músicas fazem parte de bandas sonoras como de filmes como "American Pie" ou de séries como "South Park".

Joutro Mundo - Dança | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Quem quisesse saber a origem desta música e não tivesse paciência para esperar pela letra facilmente adivinharia na mesma. Boa disposição e um funk eletrónico só podiam vir de um lugar tão bem-disposto como o Rio de Janeiro, onde o magnífico Joutro Mundo, nome de artista de Jonas Rocha, ganha forma.

Nass El Ghiwane - Ah Ya Ouine | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É lá bem para trás, ainda na década de 1960, que vamos buscar um dos icónicos grupos de Chaabi, a popular música do Norte de África que Nass El Ghiwane ajudou a popularizar em Marrocos, com instrumentos de cordas vibrantes. Originários de Casablanca, também ajudaram a desenvolver a tradição da Gnawa, música que funde tradições dos que habitam as terras áridas.