Caderneta do Mundial, dia 3:

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Golo do dia

Frase do dia

"Não têm visto os jogos? Eu acho que estou bem", afirmou Cristiano Ronaldo à partida para os Estados Unidos, afastando as críticas depois de duas exibições mais apagadas

Jogador do dia

Ayyoub Bouaddi tem apenas 18 anos e já tem um valor de mercado bem superior a promessas como Rodrigo Mora ou Geovany Quenda. Depois de uma época absolutamente explosiva, o médio marroquino está avaliado em 50 milhões de euros, o mesmo valor de Victor Froholdt, por exemplo.

Apesar de ter feito toda a formação na seleção francesa, até porque nasceu em Senlis, um pouco a norte de Paris, esta promessa decidiu abraçar o país de origem dos pais, tendo já participado em três partidas por Marrocos.

A titularidade no Mundial não está assegurada, mas é um dos grandes acrescentos à já de si fantástica equipa que eliminou Portugal em 2022, tendo chegado às meias-finais nesse ano.

Ainda com uma curta carreira, já está na história como o jogador mais jovem de sempre a atuar numa competição da UEFA. Tinha 16 anos e três dias quando jogou pelo Lille na Liga Conferência a 5 de outubro de 2023, lançado então por Paulo Fonseca. Já na época passada chamou a atenção de tudo e todos por ter sido considerado homem do jogo numa partida contra a Juventus, na Liga dos Campeões.

A seguir com atenção.

Camisola do dia

O dobro dos jogos, o dobro das camisolas. E é quase impossível não passar pelo Brasil. Mundial é Brasil e Brasil é Mundial, pelo que as vestes da Canarinha são quase sempre obrigatórias.

Neste caso ainda se junta o espetacular pormenor de esta versão ter como marca de equipamentos não a Nike, mas a Jordan, empresa do lendário Michael Jordan que está associada à Nike. Tal como acontece no Paris Saint-Germain, alternativa do Brasil também tem o Jumpman estampado. E se o Brasil não é a única seleção da Nike, é a única a ter este pormenor, o que confirma o caráter único da única seleção pentacampeã.

A camisola alternativa do Brasil tem o pormenor único neste Mundial de ter o Jumpman (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Dana Al Fardan - Spirit of the Braver | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Dana Al Fardan é uma instituição no Catar, ainda para mais sendo mulher, o que lhe conferiu um estatuto de autêntica pioneira. Nascida na capital, Doha, foi a primeira compositora do país, tornando-se também na primeira catari a cantar em inglês. Ainda assim, aqui abandona a língua universal para abraçar algo mais lírico com a Orquestra Filarmónica do Catar, da qual é embaixadora.

Yello - Bostich (N'est-ce Pas) | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Nome de culto na música da Suíça a partir da década de 1980, a onda muitas vezes new wave vai tão longe como o synthpop (aqui mais presente) ou o jazz, mas sempre com uma perspetiva de dança. Se dúvidas existirem da dimensão cool da banda, basta dizer que as suas músicas fazem parte de bandas sonoras como de filmes como "American Pie" ou de séries como "South Park".

Joutro Mundo - Dança | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Quem quisesse saber a origem desta música e não tivesse paciência para esperar pela letra facilmente adivinharia na mesma. Boa disposição e um funk eletrónico só podiam vir de um lugar tão bem-disposto como o Rio de Janeiro, onde o magnífico Joutro Mundo, nome de artista de Jonas Rocha, ganha forma.

Nass El Ghiwane - Ah Ya Ouine | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É lá bem para trás, ainda na década de 1960, que vamos buscar um dos icónicos grupos de Chaabi, a popular música do Norte de África que Nass El Ghiwane ajudou a popularizar em Marrocos, com instrumentos de cordas vibrantes. Originários de Casablanca, também ajudaram a desenvolver a tradição da Gnawa, música que funde tradições dos que habitam as terras áridas.