Recluso assassinado com barra de ferro dentro da cadeia do Linhó 

Há 1h e 4min

Vítima terá sofrido ferimentos graves acabando por não resistir

Um recluso morreu na manhã deste sábado na sequência de um desentendimento com outro preso no Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra.

O alerta foi dado cerca das 9:15, depois de uma discussão entre dois reclusos, alegadamente com recurso a um objeto metálico. A vítima terá sofrido ferimentos graves acabando por não resistir.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Sintra foi chamada ao estabelecimento, tendo o alegado agressor sido entretanto isolado pelas autoridades prisionais.

As circunstâncias do incidente estão agora a ser investigadas pelas autoridades competentes. O corpo será removido para autópsia, que deverá determinar a causa exata da morte.

A Polícia Judiciária será acionada para ficar responsável pela investigação.