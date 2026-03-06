Cadáver encontrado junto ao miradouro da Penha de França em Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 1h e 13min
Polícia Judiciária

Estava em elevado estado de decomposição

Um corpo foi encontrado na esta sexta-feira nas imediações do miradouro da Penha de França, em Lisboa.

O cadáver foi localizado num terreno situado abaixo do miradouro, encontrando-se em elevado estado de decomposição, não sendo ainda possível determinar o sexo ou a idade da vítima.

O alerta levou ao local elementos da lda PSP que isolaram a área. Atendendo às circunstâncias da ocorrência, foi estabelecido protocolo de contacto com a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação e se encontra no local a realizar diligências.

As autoridades aguardam agora a realização de exames periciais que permitam identificar a vítima e determinar as causas da morte.

Temas: Cadáver Penha de França Lisboa

