Tiroteio em Sintra: carros atingidos e dezenas de invólucros recolhidos pela PSP

Há 1h e 13min

Foram recolhidos cerca de 30 invólucros de calibre 9 milímetros

Dois homens efetuaram vários disparos de arma de fogo na via pública, na tarde desta terça-feira, na Avenida Bons Amigos, tendo abandonado o local a pé logo após o incidente.

Os disparos atingiram pelo menos três veículos estacionados. Não há, até ao momento, registo de feridos.

No local foram recolhidos cerca de trinta invólucros de munições de calibre 9 mm. A PSP procedeu à gestão e preservação do local do crime, tendo comunicado a ocorrência à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação e já está no local para realizar as diligências necessárias.

As circunstâncias e a motivação dos disparos estão sob investigação.