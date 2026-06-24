Ucrânia prepara-se para atacar Rússia com tática-chave da própria Força Aérea russa

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Tática poderá tornar-se ainda mais eficaz quando a Força Aérea ucraniana começar a operar os novos caças de fabrico sueco, Saab JAS-39 Gripen

A Ucrânia está a preparar uma nova abordagem para tornar mais eficazes os seus ataques aéreos contra a Rússia. Os aviões de guerra ucranianos vão começar a atacar os seus alvos aos pares, segundo o canal de Telegram “The Commander Speaks”, citado pela Euromaidan.

Trata-se de uma tática-chave da própria Força Aérea russa que tem lançado bombas planadoras KAB através de um Sukhoi Su-30 ou Su-34 sob a escolta de um Su-35 ou Su-30.

A operação consiste no voo de um jato a baixa altitude com uma carga de bombas planadoras de precisão, que deverão atingir forças russas dentro ou perto da zona cinzenta. Um segundo jato voa a uma altitude superior, com a função de proteger o bombardeiro. E fá-lo lançando um míssil ar-ar contra qualquer aeronave russa que tente intervir no ataque.

“Um único avião aproxima-se de forma agressiva, ascende e liberta a sua carga”, escreveu aquele canal no Telegram. De acordo com o portal de notícias ucraniano, quando uma aeronave voa a baixa altitude e sobe repentinamente torna-se mais fácil de detetar e intercetar. É precisamente nesse momento que as patrulhas aéreas inimigas podem abrir fogo contra o jato em ascensão.

Mas os ucranianos mantêm “uma segunda aeronave - geralmente um F-16 - à distância”, tornando-se num elemento surpresa para as defesas russas. É esse segundo caça que lança um míssil ar-ar, ou um AIM-120, caso seja um F-16 norte-americano.

An insight into daily air combat over Ukraine from a Russian channel:



Ukrainian aircraft often work in teams of two, with the bomber aircraft moving towards the target at a high speed while its wingman, often an F-16, sits behind and watches for Russian air superiority fighters.… pic.twitter.com/KmXugWNA9v — Woofers (@NotWoofers) June 22, 2026

O míssil pode não abater o Sukhoi Su-35 ou Su-30 russo que se aproxima, mas pode obrigar o avião russo a realizar manobras evasivas e a abandonar a tentativa de intercetar a aeronave ucraniana que acabou de lançar as suas bombas planadoras, guiadas por satélite.

A tática poderá tornar-se ainda mais eficaz quando a Força Aérea ucraniana começar a operar os novos caças de fabrico sueco, Saab JAS-39 Gripen.