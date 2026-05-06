Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Hantavírus detetado no navio de cruzeiro Hondius é a estirpe transmissível entre humanos

Agência Lusa , AM
Há 1h e 45min
MV Hondius ancorado ao largo da Praia, em Cabo Verde, em 4 de maio de 2026 (AP Photo/Arilson Almeida)

Navio está fundeado ao largo da Praia, em Cabo Verde

A estirpe de hantavírus detetada num dos passageiros do navio de cruzeiro, transferido para um hospital na África do Sul, é a andina, a única transmissível entre humanos, informou o Ministro da Saúde sul-africano numa comissão parlamentar.

Dois dos passageiros do navio de cruzeiro afetado com um surto de hantavírus foram transferidos para Joanesburgo, um morreu e o outro permanece hospitalizado.

“Os testes iniciais mostram que se trata, de facto, da estirpe andina. Esta é a única estirpe, entre as 38 estirpes conhecidas, que pode ser transmitida de uma pessoa para outra”, explicou o ministro da Saúde, Aaron Motsoaledi.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou no domingo três mortes ligadas a um possível surto de hantavírus, que pode causar síndrome respiratória aguda, a bordo do navio.

O navio, com 149 pessoas (88 passageiros) de 23 nacionalidades fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, de onde saiu a 20 de março, e as ilhas Canárias, com paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a OMS, os relatos de doença a bordo foram recebidos entre 6 e 28 de abril, sobretudo febre e sintomas gastrointestinais, com rápida progressão para pneumonia, síndrome respiratória aguda e choque.

O navio cruzeiro está fundeado ao largo da Praia, em Cabo Verde.

A OMS avalia atualmente como baixo o risco para a população global decorrente deste surto e diz que continuará a monitorizar a situação epidemiológica e a atualizar a avaliação de risco.

Temas: Cabo Verde Houndius Hantavírus
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Hantavírus detetado no navio de cruzeiro Hondius é a estirpe transmissível entre humanos

Há 1h e 45min

Ilhas Canárias rejeitam receber navio de cruzeiro com surto de hantavírus

Há 2h e 25min

Suíça confirma que passageiro infetado com hantavírus está a ser tratado em Zurique

Há 2h e 26min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Kiev denuncia ataque russo durante cessar-fogo unilateral anunciado por Zelensky

Hoje às 06:09
Mais Europa

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Fim das direções regionais da DGEstE coloca motoristas e juristas nas escolas, sem que nunca tenham trabalhado numa. "Não fomos tidos nem achados"

Ontem às 07:00

Português ganha força no mundo e já é visto como língua de futuro

Ontem às 10:01

A solução óbvia para o choque global do petróleo começa finalmente a fazer sentido

4 mai, 16:23

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Tortura e violações filmadas em esquadra da PSP: mais 15 polícias e um segurança detidos

Ontem às 13:27

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

3 mai, 17:00

Dois militares gravemente feridos após salto de paraquedas durante curso em Tancos

Ontem às 15:55

Met Gala 2026: os looks mais marcantes da passadeira vermelha

Ontem às 09:08

Cessar-fogo em perigo: mísseis voltaram a voar e EUA e Irão atacam-se nas horas mais tensas do último mês

Ontem às 09:47

Governo preocupado com falta de jet fuel. "Mesmo que haja nos aeroportos portugueses, os aviões não chegarão a Portugal e, portanto, os turistas não chegarão"

Ontem às 16:20

AD quer recrutar jovens para Forças Armadas com 439 euros e carta de condução gratuita

Ontem às 11:34