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Doze trabalhadores retidos há meio ano num barco em Cabo Verde

Agência Lusa , AM
Há 1h e 57min
Investigadores descobrem campo de corais em Cabo Verde (Foto: Elton Monteiro/Lusa)

Trabalhadores não podem sair da ilha porque os documentos estão na posse do armador

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Cerca de seis meses após a retenção judicial de um barco de pesca de um armador português, em Cabo Verde, 12 trabalhadores angolanos e indonésios continuam retidos a bordo, com salários em atraso há um ano, segundo fontes ligadas ao processo.

"Eles ainda estão cá, no porto do Mindelo, na ilha de São Vicente. O armador vai vender o navio, já disse que tem um comprador e que até ao final da semana deverá chegar para resolver o problema", disse à Lusa o capitão dos Portos do Barlavento cabo-verdiano, Aguinaldo Lima.

O embaixador de Angola em Cabo Verde, Agostinho Tavares, também disse à Lusa que os trabalhadores continuam sem solução porque o armador pretende vender a embarcação.

"O problema não está resolvido. Eles ainda lá estão porque o armador diz que a solução é a venda do navio. Há propostas de compra, mas o processo ainda não está concluído", afirmou.

Segundo o diplomata, os trabalhadores também não podem sair da ilha porque os documentos estão na posse do armador.

"Os próprios pescadores não querem regressar a Angola sem receber os salários de um ano. O grande problema é esse porque têm famílias", explicou.

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Apesar da situação prolongada, o diplomata garantiu que os pescadores têm recebido apoio básico.

"Estão a viver dentro do barco, mas têm tido alimentação. Há alguém no terreno que leva mantimentos e combustível", disse.

O responsável reconheceu ainda a dificuldade de evitar situações semelhantes e garantiu estar em contacto regular com os trabalhadores, que comunicam semanalmente com os serviços consulares.

Em dezembro de 2025, o representante da Agência de Navegação de Cabo Verde (Limage), José Lima, disse à Lusa que a embarcação estava parada no porto do Mindelo há cerca de dois meses, com 12 trabalhadores sem receber salários.

O tribunal tinha notificado o arresto em dezembro, estando a tripulação a cumprir a decisão judicial.

Na mesma altura, a Federação Internacional dos Trabalhadores do Transporte (ITF) denunciou que os 12 homens a bordo do navio Novo Ruivo, de bandeira portuguesa, estavam há oito meses sem remuneração e abandonados pelo armador.

O inspetor da ITF, Gonzalo Galan, considerou a situação "horrível", afirmando que os pescadores não conseguem sustentar as famílias e exigem "a única solução justa possível: receber os salários em atraso e regressar a casa em segurança e sem demora".

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A organização apelou ainda a que os empregadores da indústria pesqueira europeia negoceiem um acordo coletivo que garanta proteção efetiva às tripulações estrangeiras em embarcações de capitais europeus.

Temas: Cabo Verde Armador português Agostinho Tavares Trabalhadores
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