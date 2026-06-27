Defesa é o destaque de Cabo Verde em empate contra a Arábia Saudita (as notas do encontro)

Há 1h e 38min

Cabo Verde garantiu uma classificação histórica para a próxima fase do Mundial. A equipa não teve um grande desempenho, mas conseguiu o ponto necessário para ficar em segundo lugar do grupo

Vozinha – 6

Quase não precisou de participar no jogo. Quando foi chamado, foi seguro e defendeu as poucas - e fáceis – tentativas de finalização da Arábia Saudita.

W. Pina – 5

Não foi o melhor em campo, mas não comprometeu na defesa. Ofensivamente, poderia ter feito mais para ajudar a equipa a marcar.

Pico Lopes e Diney Borges – 7

Os centrais foram seguros e corretos ao longo dos 90 minutos. A Arábia Saudita pouco atacou e não conseguiu passar pela dupla cabo-verdiana.

João Paulo – 5

Assim como W. Pina, não comprometeu, mas poderia ter auxiliado mais o setor ofensivo.

K. Pina – 6

Foi consistente no meio-campo e dominou o setor. A dificuldade da Arábia Saudita em criar oportunidades passou pelo posicionamento do médio cabo-verdiano.

Deroy Duarte – 5

Foi muito participativo e teve um bom desempenho defensivo. No ataque, assim como o restante do plantel, não esteve bem.

Jamiro Monteiro – 4

Considerado uma das grandes esperanças da equipa, contribuiu pouco para a defesa e esteve mal no ataque. Perdeu a bola muitas vezes, não acertou dribles e finalizou pouco sem acertar na baliza adversária.

R. Mendes – 6

Teve uma atuação tática importante pelo lado direito. Ajudou à recomposição defensiva, mas, como outros, poderia ter feito melhor no ataque. Finalizou pouco e não acertou no alvo.

Livramento – 4

Quase não participou do jogo. Teve apenas 15 ações com a bola e não finalizou.

Willy Semedo – 6

Assim como R. Mendes, foi importante defensivamente, mesmo sem ter o protagonismo esperado no setor ofensivo. Mesmo assim, foi um dos pontos positivos da equipa.

Varela – 4

A jogar pelo lado esquerdo do ataque, quase não recebeu a bola e não chegou a finalizar.

Nuno da Costa – 5

Também participou pouco do jogo. No entanto, teve boas ações defensivas e criou uma boa chance no ataque, que acabou por ser desperdiçada.

Garry Rodrigues – 4

Participou muito pouco do jogo durante os 19 minutos em que esteve em campo.

Laros Duarte – 5

Apesar de ter tido apenas 14 ações com a bola, foi um dos poucos que conseguiu acertar um remate na baliza adversária. Mesmo assim, desperdiçou a única oportunidade que teve.

Steven Moreira - sem nota

Entrou no final da partida e não teve tempo para participar do jogo.