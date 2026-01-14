PJ entregou às autoridades alemãs suspeito de triplo homicídio da família em Cabo Verde

Agência Lusa , AM
Há 2h e 11min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeito é filho de uma das vítimas

 A Polícia Judiciária (PJ) entregou esta quarta-feira às autoridades alemãs o jovem de 19 anos detido em Lisboa por suspeita de ter matado a família quando se encontravam de viagem a Cabo Verde.

O suspeito de triplo homicídio do seu pai e da mulher e da enteada deste foi detido, em cumprimento de um mandado internacional, num hotel em Lisboa, a 25 de dezembro, depois de ter viajado de Cabo Verde para Lisboa na sequência do crime.

Três cidadãos de nacionalidade alemã foram encontrados mortos, a 23 de dezembro, no interior de uma residência na ilha de São Vicente, com indícios de homicídio com recurso a arma branca, conforme apurou a PJ de Cabo Verde.

As vítimas são um homem de 60 anos e duas mulheres, de 45 e 20 anos, identificadas como a mulher e a enteada.

A PJ cabo-verdiana identificou como principal suspeito o filho de 19 anos do homem assassinado, que se encontrava também em Cabo Verde de férias com a família.

De acordo com a Polícia Judiciária de Cabo Verde, o suspeito tem histórico de perturbações psicológicas e terá saído do país ainda no dia 23 de dezembro, antes da descoberta dos corpos e da comunicação do caso às autoridades.

Temas: Cabo Verde Alemão Homicídio Ilha de São Vicente

