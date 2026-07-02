MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"É a situação mais preocupante": incêndio em Rio Maior aproxima-se de casas

Agência Lusa , AG
Há 1h e 6min
Incêndio florestal em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Vários operacionais estão a tentar combater os fogos na zona de Santarém

O incêndio que mobiliza perto de 130 bombeiros em Rio Maior, no distrito de Santarém, está a aproximar-se de várias casas em Cabeça Gorda, informou o Comando sub-regional Lezíria do Tejo.

“As chamas estão a chegar perto de habitações e de uma associação na localidade de Cabeça Gorda, mas os operacionais estão no local a evitar que as casas sejam afetadas”, disse à agência Lusa o comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, Hélder Silva.

De acordo com o comandante, o fogo, que deflagrou às 16:06 em Ribeiro de São João, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, “é a situação mais preocupante” na área do comando, onde está a ser combatido um outro fogo, em Alpiarça, que às 20:00 mobilizava uma centena de operacionais, apoiados por 28 viaturas e dois meios aéreos.

No incêndio de Rio Maior, que deflagrou numa zona de mato, chegaram a estar, durante a tarde, mobilizados mais de 130 bombeiros e seis meios aéreos.

O fogo obrigou ainda ao corte da Estrada Nacional 114 (EN), que liga Caldas da Rainha a Santarém.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Fonte do Comando Territorial de Santarém do GNR disse à agência Lusa que “a estrada encontra-se cortada à circulação, na localidade de Ribeira de S. João, para facilitar os acesos das corporações de bombeiros que estão a combater o incêndio”

As 20:00 as chamas no concelho de Rio Maior estavam a ser combatidas por 102 operacionais, apoiados por 30 viaturas e quatro meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cabeça Gorda Santarém Rio Maior
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Vouzela, Barcelos, Rio Maior e Odemira: em dia de calor extremo, há incêndios de norte a sul do país

Há 43 min

Incêndio em Vouzela

Há 49 min

"É a situação mais preocupante": incêndio em Rio Maior aproxima-se de casas

Há 1h e 6min

Eurodreams: esta é a chave desta quinta-feira

Há 1h e 8min
Mais País

Mais Lidas

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Hoje às 11:14

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

Ontem às 10:10

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

Ontem às 21:32

Bactéria que só infetava animais está a transmitir-se entre humanos: quase 100 casos de Dermatophilus congolensis na Europa em apenas seis meses

Ontem às 16:03

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Hoje às 13:07

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

Ontem às 07:00

Insólito: juíza alega falta de funcionários para libertar predador filmado a abusar de jovem com deficiência profunda 

Hoje às 08:54

Este cientista tem uma coisa para lhe dizer sobre este calor: "Estamos em negação, isto não vai parar"

Hoje às 07:00

Equipa portuguesa resgata sobrevivente soterrado há sete dias na Venezuela "depois de várias equipas o terem abandonado"

Hoje às 14:02

Governo lança novos Certificados do Tesouro. O objetivo é captar poupanças das famílias

Hoje às 07:42

Braço de ferro entre UE e EUA no berço da I Guerra Mundial abre margem a aproveitamento da Rússia e China

Ontem às 22:00

Os portugueses cometem muitos erros quando está calor: estas são as recomendações para enfrentar as altas temperaturas

Ontem às 13:58