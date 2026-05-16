Excluída dos EUA, a maior fabricante mundial de veículos elétricos continua a acreditar que pode manter a liderança

Há 1h e 46min

A empresa parece estar a expandir-se para todo o lado. Sabe-se que tem como objetivo vender pelo menos 1,5 milhões de veículos no estrangeiro este ano, cerca de meio milhão a mais do que no ano passado

A maior fabricante mundial de veículos elétricos está excluída do seu maior mercado potencial no estrangeiro.

Mas a BYD – o gigante chinês dos veículos elétricos – afirma que as barreiras que a impedem a ela e a outras fabricantes de automóveis chinesas de aceder aos consumidores americanos não a impedirão de manter a liderança num setor que está a transformar a forma como as pessoas conduzem.

"Sem o mercado dos EUA, a BYD continuará na liderança", afirmou Stella Li, vice-presidente executiva da empresa, à CNN durante uma entrevista à margem do Salão Automóvel de Pequim, no início desta semana.

Washington impediu efetivamente as construtoras chinesas de importar para o mercado dos EUA, alegando preocupações com a segurança nacional e a necessidade de proteger as marcas americanas de rivais que se beneficiaram do apoio de longo prazo do governo chinês ao seu setor de veículos elétricos.

Espera-se que essas restrições dos EUA estejam em destaque no próximo mês, quando o líder chinês Xi Jinping receberá o presidente Donald Trump em Pequim.

Li, da BYD, disse que espera que a tão esperada cimeira possa levar a mudanças. "Começa-se um diálogo, depois vê-se a oportunidade de negócio e, então, deve-se abrir, porque isto é vantajoso para ambas as partes", afirmou.

Mesmo assim, Li acrescentou que a fabricante de veículos ainda "não tem planos futuros" para que os seus carros entrem no mercado dos EUA.

Por enquanto, a empresa parece estar a expandir-se para todo o lado. Sabe-se que tem como objetivo vender pelo menos 1,5 milhões de veículos no estrangeiro este ano, cerca de meio milhão a mais do que no ano passado.

Essa expansão é imperativa para a fabricante de automóveis, que – apesar de ter tirado o título de maior fabricante de veículos elétricos à Tesla no ano passado – está a ver os seus lucros a diminuir no meio de uma luta acirrada com os rivais pela quota de mercado na China.

A forma como a empresa impulsiona o seu crescimento no estrangeiro poderá ter um impacto internacional desproporcionado. Os fabricantes de automóveis de todo o mundo e os seus funcionários temem ser esmagados pela prolífica capacidade industrial e pelos preços competitivos da BYD. O acesso dos consumidores a veículos elétricos mais acessíveis poderá ajudar a acelerar a transição mundial dos combustíveis fósseis – e oferecer alternativas bem-vindas no meio de um choque petrolífero global devido à guerra no Irão.

Li já vê uma vantagem para a BYD na atual crise do petróleo, que fez subir os preços nas bombas de gasolina.

"É como um alerta para as pessoas que nunca experimentaram um veículo elétrico", disse a responsável da marca chinesa, acrescentando que a BYD já registou um aumento da procura em mercados como a Austrália e a Indonésia.

Os preços dos combustíveis são exibidos num posto de abastecimento em Brooklyn, Nova Iorque, no início deste mês (Spencer Platt/Getty Images)

Manter a coroa

Este interesse surge num momento crítico para a BYD.

Fabricante de baterias que se tornou fabricante de automóveis no início dos anos 2000, a empresa estabeleceu uma vantagem inicial sobre os rivais nacionais ao descobrir o segredo de fabricar baterias para veículos elétricos a baixo custo.

A BYD consolidou a sua vantagem automatizando a produção e controlando a sua cadeia de abastecimento, incluindo software e hardware, com detalhes meticulosos.

Segundo dados do setor, a empresa cotada em bolsa detém uma liderança confortável de quase 20 % do mercado chinês de veículos elétricos e híbridos. E a sua ascensão global levou-a a um nível de renome mundial nunca antes alcançado por um fabricante automóvel chinês.

Mas chegam tempos mais difíceis.

Em 2025, a empresa registou a sua primeira queda anual nos lucros em quatro anos, com uma redução de 19%, e o seu lucro líquido mais do que diminuiu para metade em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2026.

Carros novos foram descarregados do navio BYD Changzhou num porto na Argentina no início deste ano (Tomas Cuesta/AFP/Getty Images)

A procura por veículos elétricos na China está a abrandar depois de o governo ter reduzido os subsídios e benefícios aos consumidores, e não se vislumbra o fim de uma guerra de preços brutal, à medida que um campo repleto de rivais no setor dos veículos elétricos se esforça por superar e oferecer preços mais baixos uns aos outros.

"Ainda não há um vencedor claro. A BYD, certo? Estavam em alta até 2024 – e depois, em 2025, até agora este ano, têm estado sob muita pressão", afirmou o analista do setor Lei Xing, apontando para a intensa competição no mercado no que diz respeito ao lançamento de produtos e funcionalidades.

A BYD perdeu a sua posição como maior fabricante automóvel da China no início deste ano, com a rival Geely a ultrapassá-la nas vendas domésticas de automóveis por unidade no primeiro trimestre, revelam dados do setor. Numa entrevista à CNN no sábado, o vice-presidente sénior da Geely, Victor Yang, afirmou estar "bastante confiante" de que a empresa manterá o seu ímpeto com os "produtos certos em desenvolvimento" e a confiança dos consumidores.

Quando questionada sobre a estratégia da BYD para lidar com a concorrência interna no seu mercado doméstico, a resposta de Li deixou a estratégia bem clara: "O nosso alvo não é apenas o mercado chinês, mas sim o mercado global."

Stella Li profere um discurso durante o Salão Internacional do Automóvel do ano passado em Munique, Alemanha (Tobias Schwarz/AFP/Getty Images)

Estratégia internacional

Li, a figura mais visível da empresa a nível internacional, tem vindo a impulsionar a expansão global da BYD há décadas.

Ela lançou a primeira filial internacional da empresa em Roterdão, na Holanda, no final da década de 1990, e a primeira sede na América do Norte, em Chicago, em 2000, ambas antes de a empresa começar a fabricar automóveis. Ela também dirigia os negócios da BYD nas Américas quando a empresa abriu, em 2013, a sua fábrica de autocarros elétricos em Lancaster, na Califórnia.

Li delineou à CNN uma estratégia global assente na rápida implantação de estações de carregamento, baterias que carregam mais rapidamente do que um depósito de combustível e um design que adapta os automóveis da BYD aos diferentes mercados.

"Não basta" ser global, disse Li. "Estamos agora a orientar a BYD para cada país, para se tornar uma marca mais local."

Ela descreveu a reação dos concessionários europeus ao Denza Z9 GT da empresa, um elegante carro desportivo de luxo que está a ser exibido na versão descapotável no salão automóvel desta semana: "Eles dizem: 'Uau, finalmente, acreditamos que uma empresa chinesa é capaz de fabricar carros de luxo.'"

Um homem filma o recém-revelado descapotável BYD Denza Z9 GT no Salão Automóvel de Pequim, a 24 de abril (Maxim Shemetov/Reuters)

Na Europa, os registos de automóveis novos da BYD cresceram mais de 150% em termos homólogos no primeiro trimestre, atingindo mais de 73 mil unidades, ficando cerca de cinco mil atrás da Tesla, segundo dados do setor. A futura fábrica de automóveis de passageiros da marca na Hungria está posicionada para evitar as tarifas da União Europeia sobre veículos fabricados na China.

A BYD também abriu um centro de produção na Tailândia em 2024 e inaugurou no ano passado uma extensa fábrica no Brasil, num local anteriormente ocupado pela fabricante automóvel americana Ford. Esse projeto foi prejudicado por uma investigação laboral, que a BYD e as empresas em seu redor resolveram no final do ano passado. A empresa planeia abrir outra fábrica na Indonésia.

Mas, à medida que a BYD e outros fabricantes chineses de veículos elétricos se apressam a conquistar quotas de mercado no estrangeiro, não se trata apenas de exportar os carros ou investir na produção local. É também uma corrida para construir a infraestrutura de carregamento.

Condutores aguardam que os seus veículos elétricos carreguem numa estação na cidade de Shenzhen, no sul da China, em 2023 (Hector Retamal/AFP/Getty Images)

No que diz respeito à concorrência, Li afirma que a vantagem da BYD reside na implantação das suas chamadas estações de carregamento rápido. Cerca de seis mil dessas estações serão construídas no estrangeiro nos próximos 12 meses, disse ela, permitindo que os carros equipados com essa tecnologia carreguem de 20% a 97% em 12 minutos, mesmo em temperaturas abaixo de zero.

Isso será uma "grande reviravolta no jogo" para a BYD, afirmou Li.

Outra, acrescentou Li, é continuar a investir no hardware e no software para impulsionar as tecnologias de condução autónoma em rápido avanço – uma funcionalidade que os fabricantes de automóveis de todo o mundo estão a correr para dominar.

E a empresa encara esses investimentos com um objetivo claro: "tornar-nos mais fortes no futuro, quando a IA estiver mais madura", afirmou Li.