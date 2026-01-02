BYD ultrapassa Tesla e é agora a maior fabricante mundial de carros elétricos

Pedro Falardo
2 jan, 19:12
BYD (Sean Gallup/Getty Images)

A marca liderada por Elon Musk anunciou esta sexta-feira que entregou 1,64 milhões de automóveis no ano passado, uma quebra de 9% face a 2024 e muito abaixo das 2,26 milhões de unidades entregues pela marca chinesa em 2025

A fabricante chinesa BYD é agora o maior produtor de veículos elétricos do mundo, ao ter ultrapassado a Tesla em 2025.

A marca liderada por Elon Musk anunciou esta sexta-feira que entregou 1,64 milhões de automóveis no ano passado, uma quebra de 9% face a 2024 e muito abaixo das 2,26 milhões de unidades entregues pela BYD em 2025.

Segundo a Associated Press, as vendas da Tesla no quarto trimestre totalizaram 418.227 veículos, menos cerca de 440 mil que o esperado pelos analistas.

Os especialistas do setor apontam dois grandes motivos para esta quebra: o fim do incentivo fiscal à compra de carros elétricos nos EUA, no valor de 7500 dólares, cerca de 6400 euros, por parte da administração Trump, e o apoio político de Elon Musk ao líder americano e às políticas conservadoras do movimento Make America Great Again (MAGA).

O último ponto parece ter afetado a marca de forma particular no mercado europeu. Em 2025, as vendas da Tesla caíram 37% em França, 70% na Suécia e 53% na Bélgica face ao ano anterior. As vendas também caíram em Portugal embora de forma menos expressiva, com uma quebra de 22%.

A Noruega, um dos países pioneiros na mobilidade elétrica, foi dos poucos mercados europeus em que a marca americana conseguiu expandir-se, registando uma subida de 40% face ao ano anterior

As ações da Tesla estão a desvalorizar perto de três pontos percentuais esta sexta-feira, e já caíram cerca de 10% face ao final da semana anterior.

