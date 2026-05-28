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Autoridades realizam buscas por homem de 24 anos desaparecido no mar na Costa da Caparica

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 33min
Praia
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O alerta foi dado pelas 19:25, para um casal que estava em dificuldades na água, tendo "apenas sido possível resgatar uma das vítimas"

As autoridades estão a efetuar buscas por um homem de 24 anos que desapareceu hoje enquanto estava a banhos na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, distrito de Setúbal, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado pelas 19:25, para um casal que estava em dificuldades na água, tendo "apenas sido possível resgatar uma das vítimas", indicou a AMN em comunicado.

"Segundo o que foi possível apurar, o casal encontrava-se a nadar, quando começou a ser puxado pela corrente", detalhou ainda.

Para as buscas pelo homem de 24 anos, de nacionalidade angolana, foram ativados os elementos do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, da estação salva-vidas de Cascais e uma aeronave da força aérea portuguesa.

Foi também ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima, que se encontra "a prestar apoio aos familiares da vítima", referiu a AMN.

As buscas estão a ser coordenadas pelo capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa.

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Temas: Buscas Costa da Caparica Autoridade Marítima Nacional
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