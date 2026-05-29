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Carris confirma buscas da Polícia Judiciária na sede da empresa

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 35min
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A empresa de transportes garante que está a colaborar com as autoridades

A Carris, empresa de transporte público da cidade de Lisboa, confirmou esta sexta-feira à Lusa estarem a decorrer buscas judiciais na sede da empresa, em Santo Amaro, e que está a colaborar com as autoridades.

“A Carris está a colaborar com as autoridades, como sempre faz, e confirma que estão a decorrer buscas na sede da empresa, em Santo Amaro”, disse a empresa, numa curta resposta.

Apesar de questionada acerca do teor das buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ), a Carris escusou-se a indicar mais pormenores.

A CNN Portugal noticiou hoje que a Polícia Judiciária tem esta manhã em marcha uma operação de buscas relacionadas com a tragédia do elevador da Glória, cujo descarrilamento, em setembro de 2025, levou à morte de 16 pessoas.

Em causa estão crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança, e os visados são responsáveis da Carris e da empresa MNTC, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador.

A operação para recolha de provas envolve mais de duas dezenas de inspetores da PJ e é diretamente acompanhada no terreno pelo procurador Joaquim Morgado, responsável pelo processo-crime que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, precisa-se ainda na noticia.

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Em curso estão cerca de dez buscas domiciliárias aos visados na investigação, que tem contado com a colaboração do gabinete de investigação a acidentes ferroviários - GPIAAF -, cujas conclusões preliminares levaram à demissão do diretor de manutenção da Carris, que tinha a tutela direta da infraestrutura.

Também foi identificado o gestor do contrato de manutenção entregue à MNTC – Serviços Técnicos de Engenharia e, do lado desta empresa, o principal rosto é o sócio gerente Gustavo Pita Soares.

O elevador da Glória, muito procurado por turistas no centro de Lisboa, descarrilou no dia 3 de setembro de 2025, com uma das duas cabinas a embater violentamente contra um edifício, provocando 16 mortes e mais de 20 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

A Câmara de Lisboa, sob presidência de Carlos Moedas (PSD), suspendeu “de imediato” o funcionamento dos ascensores da Bica e do Lavra e do funicular da Graça para os equipamentos serem inspecionados.

A autarquia decidiu ainda nomear uma comissão técnica independente para avaliar as condições de todos os ascensores e funiculares da cidade, tendo entretanto já aberto o funicular da Graça, em abril.

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Em março, passado seis meses do acidente, fonte oficial da Fidelidade disse à Lusa que “foram registadas 40 vítimas no total”, concretamente 16 mortos e 24 feridos, e sublinhou que se mantém “um acompanhamento ativo e permanente” às vítimas e respetivas famílias, “assegurando a regularização do sinistro nos termos legais aplicáveis”.

O PS na Assembleia Municipal de Lisboa (AML) propôs a constituição de uma comissão eventual para acompanhamento e esclarecimento do acidente, mas foi chumbada.

A Carris, que tem como acionista única a Câmara de Lisboa, disse, igualmente em março, que tem estabelecido contactos com as vítimas e/ou respetivas famílias, além do trabalho que está a ser desenvolvido pela seguradora Fidelidade.

De acordo com a transportadora, “mantêm-se em curso o inquérito interno, as auditorias externas e uma estreita colaboração no âmbito do inquérito promovido pelo GPIAAF”.

Pedro de Brito Bogas, presidente da Carris à data do acidente, demitiu-se depois de este gabinete de investigação concluir que o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória, e que cedeu, não respeitava especificações nem estava certificado para transporte de pessoas.

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A investigação do GPIAAF ao acidente com o elevador da Glória detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor, apontando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.

Segundo os investigadores, “embora as ações de manutenção contratualmente previstas e planeadas estivessem a ser registadas como cumpridas em sistema de registo próprio, ao qual a Carris tem acesso direto, foram recolhidas evidências de que tal registo não corresponde às tarefas que efetivamente foram executadas”.

Atualmente a Carris é presidida por Rui Lopo.

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Temas: Buscas Carris PJ Buscas judiciais Buscas Carris

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