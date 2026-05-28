Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Exclusivo. PJ está na sede do PS

Henrique Machado
Há 19 min
Partido Socialista (Associated Press)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A Polícia Judiciária tem esta manhã em marcha uma das maiores operações do ano, com mais de 300 inspetores na rua numa investigação da unidade de combate à corrupção que visa um alegado polvo montado em torno do poder autárquico do PS

A Polícia Judiciária está na sede do Partido Socialista, no Largo do Rato em Lisboa, apurou a CNN Portugal, onde os inspetores realizam já diligência na sequência da megaoperação que está em curso.

A Polícia Judiciária tem esta manhã em marcha uma das maiores operações do ano, com mais de 300 inspetores na rua numa investigação da unidade de combate à corrupção que visa um alegado polvo montado em torno do poder autárquico do PS - por crimes como prevaricação, tráfico de influência ou recebimento indevido de vantagem, relacionados com a contratação de militantes e a adjudicação de serviços a empresas de socialistas, por ajuste direto, que ascenderam a mais de 800 mil euros só entre os anos de 2016 e 2022. A CNN sabe que estão previstas, pelo menos, três detenções. 

No epicentro está a junta de freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, que era liderada pelo socialista Miguel Coelho - um dos visados na operação de buscas. Contratou, em Mafra, uma rede de nove elementos ex-candidatos do PS àquela autarquia, com Sérgio Santos à cabeça, enquanto diretor do departamento de compras da junta lisboeta. E este, com Miguel Coelho, passaram a contratar para serviços 19 empresas também da zona de Mafra e ligadas a militantes socialistas por valores que chegaram a 800 mil euros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma das beneficiárias de contratos por ajustes diretos é a mulher de Duarte Moral, antigo assessor do ex-primeiro-ministro António Costa e também próximo do atual líder do PS José Luís Carneiro na gestão da comunicação do partido. A mulher de Duarte Moral celebrou contratos com a junta de Santa Maria Maior, por ajuste direto, na ordem dos 70 mil euros entre 2020 e 2022. E também o próprio Duarte Moral teve ligações empresariais ao mesmo PS de Mafra nas autárquicas de 2021, com a venda de panfletos publicitários e consultadoria de comunicação, por mais de 10 mil euros, negócio que replicou por outras campanhas do PS no país.

 

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Buscas PS Megaoperação PJ PJ Polícia Judiciária PS
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Exclusivo. PJ está na sede do PS

Há 19 min

Exclusivo. Megaoperação da PJ em Lisboa ataca polvo do poder autárquico do PS. Há pelo menos três detenções

Há 1h e 2min

"Todos nós temos coisas a esconder" mas "a nossa privacidade é uma coisa que temos de preservar": segunda parte da entrevista exclusiva a Ivo Rosa

Ontem às 22:17

Exclusivo. Multas de trânsito: relatórios oficiais omitiram milhões de prescrições durante anos

Ontem às 21:21
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Ontem às 11:11

Reino Unido revela novos dados sobre o número de soldados russos mortos na Ucrânia

Ontem às 19:22

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Ontem às 11:14

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Ontem às 13:38

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

PSP interceta sete estrangeiros no aeroporto de Lisboa a tentar sair do país com passaportes falsos

25 mai, 12:25

Agora o tempo joga a favor da Ucrânia e em Kiev espera-se por um "ponto de viragem" iminente

Ontem às 21:00

Provas ModA arrancam hoje com greves e polémica pelo meio. "Os alunos vão fazer uma prova que não serve para nada"

Ontem às 07:00

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

26 mai, 15:48

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Ontem às 06:00

Tribunal manda libertar um dos líderes do PCC detido em Cascais. "Hulk" vai aguardar decisão sobre asilo em liberdade

Ontem às 14:27

Tentou extorquir 100 mil euros a casal. Foi apanhada em flagrante pela polícia quando recolhia o dinheiro

Ontem às 13:49