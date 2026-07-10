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Burlões usaram IA para simular rapto e exigir resgate à família de mulher desaparecida em Coimbra por livre vontade

Tiago Ferreira Resende | Magda Magalhães
Há 1h e 27min
Apartamentos em Coimbra. (Viola Lopes/ Getty Images)
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Para tornar a fraude mais credível, os burlões enviaram uma fotografia da mulher, manipulada com recurso à inteligência artificial, procurando criar a falsa ideia de que esta tinha sido raptada

Burlões recorreram à inteligência artificial para tentar extorquir dinheiro à família de uma mulher dada como desaparecida em Coimbra, que acabou por ser localizada em segurança pela Polícia Judiciária (PJ).

A investigação concluiu que a mulher, de 37 anos, se ausentou de livre vontade e que não existem indícios de qualquer crime relacionado com o seu desaparecimento, segundo uma nota da PJ, a que a CNN Portugal teve acesso.

O desaparecimento tinha sido participado pelos familiares no passado dia 1 de julho, na Baixa de Coimbra, e ganhou ampla divulgação nas redes sociais e em vários órgãos de comunicação social. Perante a possibilidade de estar em causa um crime contra a liberdade pessoal, a PJ assumiu de imediato a investigação e desenvolveu diligências para localizar a mulher.

Em articulação com a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, a mulher foi encontrada, tendo sido apurado que a sua ausência foi voluntária e que não houve intervenção de terceiros.

No entanto, durante a investigação, as autoridades descobriram que pessoas ainda não identificadas aproveitaram a situação para contactar os familiares e exigir o pagamento de um alegado resgate.

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Para tornar a fraude mais credível, os burlões enviaram à família uma fotografia da mulher, manipulada com recurso à inteligência artificial.

"Para conferir credibilidade às suas exigências, enviaram uma fotografia da mulher, manipulada com recurso a inteligência artificial, fazendo crer que esta havia sido raptada", lê-se no comunicado.

A Polícia Judiciária mantém a investigação para identificar os responsáveis por esta burla e alerta para o crescente recurso a novas tecnologias em esquemas que exploram a fragilidade emocional das vítimas e dos seus familiares.

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Temas: Burlões Rapto Inteligência artificial Resgate IA
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Crime e Justiça

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