Fazia-se passar por intermediária na venda de carros online e burlava compradores. Acabou detida pela GNR

A Guarda Nacional Republicana deteve uma mulher de 30 anos suspeita de vários crimes de burla relacionados com vendas em plataformas digitais, no concelho de Mafra.
A TVI e CNN Portugal sabem que investigação teve origem numa denúncia associada à venda fraudulenta de um automóvel avaliado em cerca de 1.600 euros. O esquema recorria a um intermediário fraudulento que contactava simultaneamente o vendedor e o comprador do veículo, fazendo-se passar por interessado legítimo em ambas as partes.
O alegado burlão manipulava o negócio de forma a convencer o comprador a transferir o dinheiro para uma conta controlada por si, enquanto o vendedor acreditava estar a concluir uma venda legítima. Após a transferência, o dinheiro era apropriado pelo suspeito, deixando ambas as partes lesadas.
A suspeita estará ligada a outros crimes semelhantes, utilizando o mesmo modus operandi em negócios realizados através de plataformas online e contactos telefónicos.
No decorrer das diligências, os militares da Guarda cumpriram um mandado de busca domiciliária, que resultou na apreensão de 1.850 euros em numerário, uma arma de ar comprimido e diversos cartões de telemóvel.
A suspeita foi constituída arguida e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Mafra.