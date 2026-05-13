Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Fazia-se passar por intermediária na venda de carros online e burlava compradores. Acabou detida pela GNR

Daniela Rodrigues
Há 1h e 56min
GNR (imagem Getty)

Mulher foi constituída arguida e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Mafra

A Guarda Nacional Republicana deteve uma mulher de 30 anos suspeita de vários crimes de burla relacionados com vendas em plataformas digitais, no concelho de Mafra.

A TVI e CNN Portugal sabem que investigação teve origem numa denúncia associada à venda fraudulenta de um automóvel avaliado em cerca de 1.600 euros. O esquema recorria a um intermediário fraudulento que contactava simultaneamente o vendedor e o comprador do veículo, fazendo-se passar por interessado legítimo em ambas as partes.

O alegado burlão manipulava o negócio de forma a convencer o comprador a transferir o dinheiro para uma conta controlada por si, enquanto o vendedor acreditava estar a concluir uma venda legítima. Após a transferência, o dinheiro era apropriado pelo suspeito, deixando ambas as partes lesadas.

A suspeita estará ligada a outros crimes semelhantes, utilizando o mesmo modus operandi em negócios realizados através de plataformas online e contactos telefónicos.

No decorrer das diligências, os militares da Guarda cumpriram um mandado de busca domiciliária, que resultou na apreensão de 1.850 euros em numerário, uma arma de ar comprimido e diversos cartões de telemóvel.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A suspeita foi constituída arguida e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Mafra.

Temas: Burla Venda de carros online Mafra Tribunal Judicial de Mafra GNR
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Fazia-se passar por intermediária na venda de carros online e burlava compradores. Acabou detida pela GNR

Há 1h e 56min

Homem encontrado morto em antiga fábrica na Amadora. PJ está a investigar

Hoje às 06:55

Investigação começou por causa de uma DST: pai detido por abusar de dois filhos em Viana do Castelo

Ontem às 20:07

Benfica recorre para a Relação da decisão de absolver Rui Pinto

Ontem às 18:09
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

Ontem às 18:07

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

11 mai, 07:00

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

Ontem às 19:08

Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal

Ontem às 11:14

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

"Houve 75 mil euros para o chic-nic": organização culpa Câmara de Lisboa pelo cancelamento à última hora da Queima das Fitas

11 mai, 21:07

Estes museus vão ter entrada gratuita durante o fim de semana e segunda-feira

Ontem às 14:18

Autocarro sem travões abalroa esplanada nos Restauradores. Há três feridos

Ontem às 18:13

"Há neste momento, pelo menos, 20 outras ameaças bem maiores do que o Hantavírus". Entre elas estão o sarampo, três estirpes da gripe e milhões de agentes ainda congelados

Ontem às 12:00

Fífia do outro mundo impede Cristiano Ronaldo de voltar aos grandes títulos seis anos depois

Ontem às 21:10

Casa assaltada no centro de Lisboa. Suspeitos levaram meio milhão de euros em dinheiro e joias

Ontem às 09:06