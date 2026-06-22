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Há uma nova burla por telefone a fazer vítimas. PGR deixa alerta

Agência Lusa , PP
Há 1h e 13min
Tecnologia
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Procuradoria-Geral da República alerta para burla através de falsos telefonemas da Paypal sobre compras fictícias

A Procuradoria-Geral da República (PGR) alertou esta segunda-feira para uma burla através de telefonemas aparentemente da Paypal, nos quais os utilizados desta aplicação de pagamentos 'online' são informados de compras suspeitas que, na realidade, nunca aconteceram.

Segundo o Gabinete de Cibercrime da PGR, a abordagem do alegado "serviço de apoio" da Paypal acontece sempre "por telefone, em inglês" e consiste numa mensagem gravada em que é referido que foi realizada uma compra Paypal, sendo sugerido ao cliente que, "caso pretenda solicitar a anulação da mesma, prima uma tecla no seu telefone".

Caso o faça, a vítima "é direcionada para um suposto funcionário da Paypal", que confirma que "foi efetuada uma compra suspeita", nomeadamente de "criptoativos para destinos na Rússia, ou na China".

A indicação de que o computador da vítima foi atacado por um pirata informático é outra das narrativas que tem sido identificada.

Para anular esse movimento fictício, o burlão pede autorização para enviar um 'e-mail' destinado à instalação de um programa que, na prática, lhe permitirá aceder, à distância, "ao computador da vítima" e, caso esta "aceda à respetiva conta Paypal", capturar estas credenciais e usá-las para fazer compras 'online'.

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Em alguns casos, refere em comunicado o Gabinete de Cibercrime da PGR, o utilizador do Paypal é convencido de que, para reverter a compra suspeita, terá de pagar a terceiros.

Embora os números de contactos aparentem ser portugueses, "têm origem, entre outros, em países do sudoeste asiático".

"Este tipo de fraude não é especificamente direcionado para Portugal, antes visando vítimas em todo o mundo. Em geral, os criminosos selecionam os contactos telefónicos de forma aleatória, na esperança de que o destinatário do telefonema seja detentor de uma conta Paypal", lê-se na nota emitida hoje.

Por norma, "se a vítima se aperceber de que está a ser alvo de uma fraude", o burlão "desliga o telefonema" e nada acontece.

"É recomendável que se avaliem cautelosamente as respostas a comunicações telefónicas desta natureza, nunca fornecendo informações pessoais ou de cartões de crédito, e não instalando qualquer tipo de 'software' [programa informático] indicado telefonicamente por desconhecidos", recomenda o Gabinete de Cibercrime da PGR.

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