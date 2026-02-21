Como uma grande cadeia de lojas de conveniência se tornou num centro de burlas com criptomoedas

Há 2h e 22min

Milhares de americanos, muitos deles reformados com orçamentos limitados, perderam este ano mais de um quarto de milhar de milhões de dólares em burlas que os levaram a utilizar caixas multibanco de criptomoedas

Mesmo à entrada de uma loja de conveniência Circle K, o gestor distrital lançou um olhar de reprovação a um pequeno quiosque. Mais uma vítima idosa acabara de introduzir milhares de dólares na máquina, depois de ter sido enganada por um burlão.

“Odeio estas máquinas”, disse o gestor à polícia de Niceville, na Florida, segundo imagens de uma câmara corporal relativas a um incidente ocorrido em setembro. “Gostava de as tirar das lojas.”

Não é o único.

Milhares de americanos, muitos deles reformados com orçamentos limitados, perderam este ano mais de um quarto de milhar de milhões de dólares em burlas que os levaram a utilizar caixas multibanco de criptomoedas - máquinas que transformam dinheiro em numerário em criptomoeda de difícil recuperação.

E dezenas dessas vítimas foram enganadas dentro de lojas pertencentes à Circle K, um dos maiores parceiros empresariais da indústria das caixas multibanco de criptomoedas.

Uma investigação conjunta da CNN e do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) concluiu que a Circle K ganhou milhões ao alugar espaço para caixas multibanco de criptomoedas - mesmo perante provas crescentes de que estas máquinas desempenham um papel central em esquemas de fraude internacionais que exasperam as polícias locais, chamadas repetidamente às mesmas lojas.

A CNN e o ICIJ analisaram mais de 150 casos de burlas com caixas multibanco de criptomoedas em lojas Circle K e falaram com 17 funcionários que disseram ter testemunhado - e por vezes tentado impedir - as fraudes enquanto trabalhavam, incluindo um que viu um homem atacar uma máquina com uma marreta para tentar recuperar o dinheiro roubado. Alguns afirmaram ter discutido o problema com a gestão, mas ter visto pouca resposta.

“A política da Circle K é: ‘Não é a nossa máquina, não é o nosso problema’, mas eu vejo isto acontecer vezes sem conta”, disse Debbie Joy, subgerente em Port Orange, na Florida, durante uma reunião da câmara municipal em abril, na qual recebeu um prémio por ter travado uma burla em curso.

Até alguns funcionários da própria Circle K foram enganados e levados a retirar milhares de dólares dos cofres das lojas para os introduzir em caixas multibanco de criptomoedas, segundo relatórios policiais.

Numa loja do Indiana, os gerentes chegaram mesmo a afixar um aviso bem visível atrás da caixa registadora a alertar os funcionários. “Alerta de burla”, lê-se: “Não guarde dinheiro na caixa para o depositar na máquina de Bitcoin.”

A Circle K alertou repetidamente os funcionários, através de emails e formações, sobre burlas com caixas multibanco de criptomoedas, disseram vários trabalhadores à CNN e ao ICIJ.

“Embora formemos e eduquemos os nossos funcionários para reconhecer burlas financeiras comuns e emergentes, eles não manuseiam nem supervisionam transações de clientes em caixas automáticas de autoatendimento ou terminais Bitcoin Depot disponíveis nas nossas lojas, que são propriedade e geridos exclusivamente por terceiros”, afirmou um porta-voz da Circle K.

Apesar de todos esses avisos, a empresa-mãe da cadeia renovou este ano o acordo com a empresa de caixas multibanco de criptomoedas Bitcoin Depot. Esse acordo paga renda à Circle K, podendo gerar milhares de dólares de receita anual por loja.

Críticos e vítimas, incluindo uma pessoa que processou a cadeia no ano passado, dizem que a Circle K está a colocar os lucros acima da segurança.

“Neste momento, precisamos desesperadamente de desligar estas caixas multibanco de Bitcoin para tornar as burlas mais difíceis”, disse Nathan VanCleave, sargento da polícia em Evansville, Indiana, que tem trabalhado em casos de burlas com criptomoedas. “Neste momento, o obstáculo são as grandes corporações, as estações de serviço que acolhem estas caixas multibanco de Bitcoin.”

Uma investigação anterior da CNN revelou como as empresas de caixas multibanco de criptomoedas lucram com burlas generalizadas e em crescimento, inflacionando frequentemente o preço das criptomoedas em 20% a 30% ou mais por transação, incluindo as ilícitas. Vários procuradores-gerais estaduais e outras autoridades alegaram que uma grande parte das transações das principais empresas do setor envolve burlas e que estas falharam na proteção dos consumidores.

Essas empresas contestam as alegações e dizem ter salvaguardas extensas para proteger os utilizadores, como avisos de fraude bem visíveis nas máquinas. A Bitcoin Depot exige também identificação para as transações, disponibiliza apoio ao cliente em tempo real e mantém uma equipa que ajuda regularmente as autoridades nas investigações, afirmou a empresa em comunicado.

Empresas como a Circle K também lucram, embora em menor escala, com receitas provenientes da indústria das caixas multibanco de criptomoedas, que pagam aos retalhistas para alojarem as máquinas nas suas lojas. Mais de 30.000 caixas multibanco de criptomoedas encontram-se em estações de serviço, lojas de tabaco, supermercados e outros locais nos EUA, segundo a Coin ATM Radar, que acompanha estes dispositivos.

A Circle K, que aloja caixas multibanco de criptomoedas em mais de 750 das suas lojas, de acordo com registos da Bitcoin Depot, é o maior parceiro empresarial da empresa. A empresa-mãe da Circle K opera cerca de 7.000 lojas nos EUA.

Um porta-voz da Circle K afirmou que a empresa está empenhada em proporcionar experiências seguras aos clientes.

“À medida que a criptomoeda continua a ganhar popularidade, tal como praticamente qualquer instrumento financeiro, está sujeita a burlas criminosas que começam fora dos locais de retalho, muito antes de os alvos se aproximarem de uma caixa multibanco de criptomoedas”, disse o porta-voz. “Enquanto retalhista responsável, trabalhamos de perto com parceiros comerciais como a Bitcoin Depot para garantir que os seus serviços cumprem consistentemente os nossos padrões, os requisitos regulamentares e as necessidades e expectativas dos clientes.”

Alguns funcionários da cadeia, porém, dizem que a Circle K está a prejudicar os seus próprios clientes ao manter as máquinas.

“Do ponto de vista moral, a Circle K devia expulsá-las”, disse Joy, a subgerente da Florida, numa entrevista. “Fazer a coisa certa.”

Grande golpe

No ano passado, um aviso emergente no computador portátil de Steve Beckett alertou-o de que o seu computador tinha sido pirateado. Quando o reformado de 67 anos ligou para um suposto número de apoio técnico, as pessoas que atenderam inventaram uma história elaborada segundo a qual ele precisava de proteger as suas contas transferindo dinheiro através de uma caixa multibanco de criptomoedas próxima.

Beckett disse que, no meio de uma série vertiginosa de instruções e exigências, um pormenor lhe deu confiança — o facto de o terem encaminhado para uma Circle K, um negócio familiar.

“Pensa-se que tudo numa loja de conveniência é para a nossa conveniência”, disse Beckett à CNN.

Só depois de introduzir 7.000 dólares ( cerca de 5.950 euros) da sua conta bancária na caixa multibanco de criptomoedas é que Beckett percebeu que tinha sido burlado.

Steve Beckett em frente à Circle K para onde foi conduzido por burlões em Lawrenceburg, Indiana. CNN

É uma história que se tornou familiar desde 2021, quando a Circle K e a Bitcoin Depot anunciaram uma parceria.

A proposta da Bitcoin Depot a potenciais parceiros de retalho tem sido direta: alojar as caixas multibanco e obter receitas adicionais, bem como maior afluência de clientes. Uma página arquivada do site da empresa prometia que as parcerias implicavam “Risco zero. Custo zero. Receita mensal.”

Quando a empresa fechou um acordo exclusivo com a Circle K, o fundador da Bitcoin Depot, Brandon Mintz, destacou que isso ajudaria os clientes a comprar criptomoedas “instantaneamente num ambiente familiar, no seu bairro local”.

Havia também um benefício claro para a cadeia de lojas de conveniência. No início, a Circle K recebia até 700 dólares por mês (595 euros) em renda por local, segundo duas pessoas familiarizadas com o acordo. Esse valor podia variar consoante a localização e foi posteriormente reduzido, embora muitas máquinas continuem a gerar centenas de dólares por mês.

Em declarações a uma publicação do setor no ano seguinte, um então vice-presidente da Circle K descreveu as caixas multibanco de criptomoedas como um “grande sucesso” e acrescentou: “O feedback dos clientes tem sido bem recebido e esmagadoramente positivo.”

Mas a parceria também levou a uma vaga de burlas nas Circle K - parte de uma tendência nacional explosiva de fraude com caixas multibanco de criptomoedas.

O FBI recebeu este ano mais de 12.000 queixas de burlas relacionadas com caixas multibanco de criptomoedas, que permitem aos criminosos transferir rapidamente fundos roubados para carteiras digitais baseadas em países estrangeiros menos propensos a cooperar com as autoridades dos EUA. As vítimas perderam mais de 330 milhões de dólares (280.500.000 euros) entre janeiro e novembro.

Relatórios policiais analisados pela CNN e pelo ICIJ mostram que as vítimas foram encaminhadas para Circle K por todo o país - de Atlanta e Las Vegas a pequenas localidades junto a autoestradas no Sul e no Centro-Oeste. Em alguns casos, os burlões roubaram dezenas de milhares de dólares.

Os relatórios refletem a variedade de métodos usados pelos burlões para atrair as vítimas às Circle K - desde fazerem-se passar por apoio técnico até fingirem ser autoridades policiais ou mesmo políticos.

Em agosto, as autoridades responderam a uma Circle K em Pace, Florida, e encontraram uma mulher de 86 anos na caixa multibanco de criptomoedas que disse ter “enviado dinheiro ao Trump para as dívidas da campanha”. Um agente explicou-lhe que provavelmente tinha sido burlada porque “o presidente não contactaria alguém através do Telegram”.

Algumas máquinas foram usadas repetidamente para burlas. Pelo menos uma dúzia de pessoas em Prescott, Arizona, relataram ter enviado dinheiro a burlões através da máquina de uma única Circle K desde o ano passado, segundo os registos.

Em algumas cidades, a polícia tentou avisar as vítimas dentro das Circle K. Depois de uma mulher em Mundelein, Illinois, ter perdido quase 10.000 dólares (8.500 euros) para um burlão no ano passado, um agente deslocou-se à Circle K que alojava a caixa multibanco de criptomoedas - e verificou que a máquina já tinha um aviso do seu departamento a alertar para a fraude.

As vítimas têm tido sucesso limitado em processar empresas de caixas multibanco de criptomoedas para recuperar o dinheiro. O Supremo Tribunal do Iowa decidiu este ano, por exemplo, que a Bitcoin Depot não era responsável porque os burlões tinham convencido uma vítima a contornar os requisitos da empresa, que determinam que os utilizadores só enviem fundos para carteiras de criptomoedas que controlem.

Pelo menos uma vítima recorreu aos tribunais alegando que a Circle K também era responsável.

Glenda Mooneyham, uma viúva da Carolina do Sul na casa dos 70 anos, foi enganada e depositou 30.000 dólares (25.500 euros) numa caixa multibanco da Bitcoin Depot dentro de uma Circle K em novembro de 2023. Processou a loja, alegando que a empresa tinha “plena consciência” de que as caixas multibanco de criptomoedas eram usadas para burlas e que os seus funcionários “não fizeram qualquer esforço significativo para intervir” e travar o incidente.

Um juiz federal concedeu este ano os pedidos da Circle K e da Bitcoin Depot para remeter o caso para arbitragem, porque Mooneyham tinha aceite os termos de serviço da Bitcoin Depot ao utilizar a máquina.

A Bitcoin Depot afirmou em comunicado que as cláusulas de arbitragem visam proporcionar vias eficientes para resolver litígios individuais.

“Infelizmente, agentes mal-intencionados tentam abusar de muitos tipos de terminais financeiros de autoatendimento, incluindo caixas multibanco tradicionais; esta questão não é exclusiva de um único retalhista. O nosso foco é garantir que os parceiros compreendem as salvaguardas em vigor e que os clientes recebem avisos e apoio consistentes, concebidos para ajudar a prevenir burlas antes que ocorram”, acrescentou o comunicado.

‘Nada além de problemas’

A Circle K para onde os burlões conduziram Beckett em Lawrenceburg, Indiana. CNN

A fraude com caixas multibanco de criptomoedas não afetou apenas as vítimas levadas às Circle K. Os próprios funcionários da empresa também foram alvo.

Em agosto de 2021, poucas semanas depois de o acordo com a Bitcoin Depot ter sido anunciado, um funcionário da Circle K na Carolina do Sul recebeu chamadas de alguém que mencionava o gerente da loja pelo nome. Uma entrega importante estava prestes a chegar, alegou o burlão — mas o funcionário teria de pagar através de uma caixa multibanco de criptomoedas para minimizar o contacto devido à pandemia de coronavírus.

O funcionário seguiu as instruções do interlocutor, enviando cerca de 5.000 dólares (4.250 euros) do cofre da loja para os ladrões através de uma caixa multibanco de criptomoedas noutra loja, segundo registos policiais.

Em março, uma gerente na Geórgia descreveu à polícia um incidente semelhante que custou à sua loja cerca de 1.200 dólares (1.020 euros).

Em entrevistas, vários funcionários da Circle K expressaram frustração com as caixas multibanco de criptomoedas.

“A linha da empresa é que elas estão aqui para nos fazer ganhar dinheiro. Está bem, mas o que eu vi é o que vi”, disse um gerente no Novo México que descreveu ter testemunhado “bastantes” burlas. Falou sob anonimato por não ter autorização para falar com os media.

Debbie Joy, a subgerente em Port Orange, Florida, estima que já interveio em pelo menos 10 burlas com caixas multibanco de criptomoedas. Os crimes acontecem com tanta frequência que ela guardou o número de telemóvel de um investigador policial local. Também aprendeu a reconhecer os sinais de alerta.

“Normalmente é uma pessoa mais velha ou idosa ao telefone com alguém e com um envelope bancário na mão”, disse. “É realmente triste.”

Outro funcionário de uma Circle K no Colorado disse: “Odiamos estas máquinas. Odiamos ter de lidar com as pessoas que as usam. São incrivelmente predatórias; as pessoas são burladas nelas constantemente.” O funcionário, que pediu para não ser identificado por receio de retaliação, acrescentou: “Falámos várias vezes com a gestão sobre a sua remoção. A resposta deles é que não é problema deles.”

Para tentar travar o problema, a gestão da Circle K enviou orientações aos funcionários para estarem atentos a burlas envolvendo os dispositivos, disseram mais de uma dúzia de trabalhadores.

Essa cautela é visível em alguns locais. Quando dois repórteres da CNN se aproximaram este mês de uma máquina da Bitcoin Depot dentro de uma Circle K, um funcionário preocupado aproximou-se e, sem ser solicitado, avisou-os para terem cuidado com burlas.

Ainda assim, no meio desses esforços, a Circle K voltou a comprometer-se com a parceria com a Bitcoin Depot.

Em janeiro, a empresa prorrogou o contrato por mais um ano, segundo registos comerciais. Essa decisão foi uma boa notícia para a Bitcoin Depot, que disse que a Circle K representou cerca de um quarto das suas receitas totais em 2023 e 2024. As taxas que a Circle K recebe da Bitcoin Depot por máquina diminuíram nos últimos anos, segundo duas pessoas familiarizadas com o acordo.

Ao contrário da Circle K, outras empresas optaram por retirar as máquinas devido à prevalência de fraudes.

Matthieu Fortin, responsável por uma loja de tabaco chamada Upper Limits Midwest, em Springfield, Illinois, disse que aceitou alojar uma caixa multibanco de criptomoedas da empresa Coinhub, que concordou em pagar ao seu negócio uma taxa de 300 dólares (255 euros) por mês. A máquina ficou praticamente inativa nas primeiras semanas — mas depois começaram a chegar as vítimas. “Praticamente 100% das vezes em que alguém estava na máquina, estava a ser burlado”, disse Fortin.

“A máquina não trouxe nada além de problemas”, escreveu à Coinhub num email no ano passado, acrescentando que o seu negócio tinha desligado a caixa multibanco. Em resposta, a empresa concordou em remover o dispositivo.

A Bitcoin Depot adotou uma postura menos conciliatória quando uma cadeia de supermercados do Centro-Oeste tentou livrar-se das suas máquinas.

A Fareway Stores assinou um acordo para instalar caixas multibanco da empresa em 66 das suas lojas no ano passado. Cerca de oito meses depois, um vice-presidente da Fareway escreveu um email à Bitcoin Depot expressando alarme com as fraudes.

“Departamentos de polícia colocaram fita de cena de crime à volta das caixas multibanco de bitcoin para as bloquear”, escreveu o vice-presidente. “Não acreditamos que a Bitcoin Depot esteja a fazer tudo o que pode para prevenir fraudes. Por isso, a perceção pública é que a Fareway não está a fazer o suficiente para prevenir fraudes ou que somos, em algum nível, cúmplices na fraude. Isto é um problema.”

Em fevereiro, a Fareway desligou as caixas multibanco de Bitcoin por considerar que eram “instrumentos de fraude” e pediu à Bitcoin Depot que as fosse recolher, segundo documentos judiciais apresentados pela empresa.

Em resposta, a Bitcoin Depot intentou uma ação judicial acusando a empresa de rescindir um acordo e desligar as máquinas com base em “alegações falsas, infundadas e pretextuais”. O processo referia que a Bitcoin Depot mantém um programa de conformidade que inclui esforços de combate ao branqueamento de capitais.

A Fareway apresentou uma contra-ação, e as partes concordaram em arquivar o caso em novembro. A Fareway recusou comentar esta reportagem.

A Bitcoin Depot afirmou em comunicado que o assunto está resolvido e que as suas máquinas estão atualmente a operar nas lojas Fareway. A empresa mantém-se “comprometida em fornecer serviços seguros, conformes e transparentes”, acrescentou o comunicado.

‘Sensação estranha’

À medida que as autoridades estaduais e federais manifestam crescente preocupação com a fraude em caixas multibanco de criptomoedas, as empresas continuam a assinar acordos para alojar as máquinas em troca de taxas.

A Bitcoin Depot, que opera cerca de 8.300 caixas multibanco de criptomoedas nos EUA, formou este ano parcerias com uma rede de supermercados e outro operador de lojas de conveniência, entre outros negócios.

Mas a reação negativa à epidemia de burlas parece estar a afetar a indústria, sobretudo à medida que os legisladores estaduais apertam o cerco.

Pelo menos 18 estados aprovaram leis ou regulamentos focados nas caixas multibanco de criptomoedas e nas burlas desde 2023. As leis impõem requisitos como limites diários de transações e obrigações de reembolso para vítimas de fraude. Projetos de lei relacionados foram propostos em estados como a Florida e o Texas.

A Bitcoin Depot avisou os investidores em novembro de que as receitas da empresa no último trimestre do ano provavelmente cairiam cerca de 50 milhões de dólares (42,5 milhões de euros) face ao trimestre anterior, em parte devido a essas novas regulamentações estaduais e aos seus próprios padrões de conformidade reforçados.

Mintz, o fundador, disse que a empresa provavelmente retiraria máquinas de estados que aprovaram essas leis. “Ainda há muita geografia onde podemos instalar máquinas que ainda não sofreu impacto regulatório”, disse Mintz, que deixará o cargo de diretor executivo no final do ano, mas permanecerá como presidente executivo do conselho, segundo um comunicado da empresa no mês passado. Num comunicado, a Bitcoin Depot classificou a transição de liderança como “uma evolução planeada” para alinhar com a próxima fase de crescimento da empresa.

O acordo da Circle K com a Bitcoin Depot expira no próximo ano, segundo os registos. Não é claro se irão renovar novamente a parceria.

Um aviso de alerta de burla afixado junto a uma caixa registadora numa Circle K no Indiana. CNN

Algumas vítimas questionam por que razão qualquer empresa, especialmente um grande grupo como a Circle K, continuaria a alojar as máquinas.

“Estas lojas onde estas máquinas estão precisam de ser responsabilizadas”, disse Beckett, a vítima de burla do Indiana, que intentou uma ação judicial acusando a Bitcoin Depot de “facilitar sistematicamente” burlas. Em tribunal, a Bitcoin Depot afirmou não ser responsável pelos crimes de burlões terceiros, sobretudo tendo em conta os avisos existentes nas suas máquinas.

Dakota Root, que foi enganado a depositar 1.200 dólares (1.020 euros) numa caixa multibanco de criptomoedas numa Circle K no Indiana, disse que a experiência mudou a sua perceção da loja do bairro.

“Cada vez que passo por aquela Circle K agora, fico com uma sensação estranha no estômago”, disse. “Não quero voltar a entrar lá.”