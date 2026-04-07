"Podes devolver os 150€ que te enviei por engano?": PJ investiga novo esquema, isto é o que você deve fazer

O ecrã acende com uma nova notificação:

MB MB WAY agora Recebeu uma transferência de 150€.

Pouco depois surge uma mensagem de um número desconhecido:

WhatsApp agora Olá! Enganei-me na transferência. Podes devolver, por favor?

Há um novo tipo de burla a circular em Portugal que começa precisamente assim: com dinheiro que aparece na conta sem contexto e um pedido quase imediato para o devolver. Nas redes sociais, nomeadamente no Reddit, os relatos têm-se multiplicado nos últimos dias. Há quem diga ter recebido 150, 180 ou 200 euros de desconhecidos, seguidos de mensagens por WhatsApp, em alguns casos enviadas de um número diferente do que fez a transferência.

r u/utilizador1 • há 2 horas 80€ por MB Way de um estranho Acabei de receber uma quantidade de 180 euros através de uma transferência de MB Way. No entanto, não conheço a pessoa e não estava com nenhum pagamento pendente a receber. Na descrição não diz nada, apenas recebi o dinheiro. É algum tipo de burla?? Alguém já passou pelo mesmo? r u/utilizador2 • há 5 horas Dinheiro "por engano" e pedido no WhatsApp Mandaram me dinheiro 'por engano' para o MB Way e mandaram mensagem por WhatsApp a pedir a devolução. Será alguma burla? r u/utilizador3 • há 1 dia Recebi 150€ de número desconhecido - o que fazer? Acabei de receber 150€ de um número completamente desconhecido. Gostava de saber se deveria de proceder de alguma maneira em relação ao meu banco. Alguém me poderia ajudar?

Como funciona o esquema

As transferências feitas através do MB Way são imediatas, ou seja, o dinheiro entra na conta do destinatário sem possibilidade de cancelamento automático. É a partir daí que começa o esquema: o remetente entra em contacto e pede a devolução do valor, alegando erro. Segundo os relatos, em alguns casos o pedido surge de um número diferente, o que levanta ainda mais suspeitas.

Contactada pela CNN Portugal, a Polícia Judiciária confirma estar a par deste modus operandi de fraude, com inquéritos abertos e queixas já apresentadas. Segundo a PJ, contas de utilizadores comuns estão a ser usadas como "intermediárias" no circuito do dinheiro, tanto a montante como a jusante, funcionando como uma forma de despiste numa lógica de lavagem de dinheiro.

Ou seja, ao devolver o montante, o destinatário pode, sem saber, estar a ajudar a movimentar dinheiro de origem ilícita.

O que deve fazer se receber dinheiro inesperado

A recomendação das autoridades é a de não agir por impulso. Contactada pela CNN Portugal, a SIBS - responsável pela gestão das redes Multibanco - sublinha que os utilizadores "nunca devem seguir instruções de desconhecidos para realizar operações por MB Way, independentemente do canal de contacto utilizado".

"Nunca transfira dinheiro para um número diferente do remetente original sem confirmar previamente com o seu banco", acrescenta a SIBS.

Perante a receção de uma transferência MB Way inesperada, o utilizador deve assim, antes de qualquer ação, contactar a sua instituição bancária. O banco pode confirmar a origem da operação e "orientar sobre o procedimento correto de reversão", caso seja o caso; por outro lado, caso se confirme que se trata de uma fraude, devemos registar "o padrão" ligado àquele IBAN. A seguir, os visados devem reportar a situação de forma imediata às autoridades.

Cinco passos a seguir