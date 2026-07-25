Operação Buongiorno: PJ desmantela rede criminosa que introduzia por mar cocaína na Europa

Há 1h e 6min

Autoridades portuguesas intercetaram em alto mar uma embarcação tipo EAV (Embarcação de Alta Velocidade) que transportava um total de cerca 2.627,00 quilos de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu mais de duas toneladas de cocaína transportadas numa lancha em alto mar, a sudoeste do Cabo Espichel, no âmbito de uma investigação que desmantelou um grupo criminoso que introduzia droga na Europa.

Num comunicado divulgado este sábado, a PJ avança que, na quinta-feira, intercetou e abordou em alto mar, a cerca de 50 milhas náuticas a sudoeste do Cabo Espichel, na Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional, uma embarcação tipo EAV (Embarcação de Alta Velocidade) que transportava um total de cerca 2.627,00 quilos de cocaína.

No interior da embarcação encontravam-se quatro homens - dois de nacionalidade espanhola, um inglês e um albanês – que foram detidos, refere o comunicado, que adianta que a operação foi feita através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, em articulação e cooperação com a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional, através da Polícia Marítima, e a Força Aérea.

Segundo a Judiciária, a operação policial, denominada “Buongiorno", foi desenvolvida no âmbito de uma investigação que levou ao desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu.

A investigação foi iniciada nos últimos dias na sequência de informação partilhada através do Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs (MAOC-N), no âmbito da cooperação policial internacional e em articulação com as autoridades policiais de Itália.

Para além da droga, foram apreendidos na operação diversos objetos utilizados no processo de navegação e transporte da cocaína.

A PJ avança esclarecimentos complementares sobre a operação numa conferência de imprensa agendada para o fim da manhã, na qual estarão presentes responsáveis da Judiciária, da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional e da Força Aérea.