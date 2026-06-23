"Deus é búlgaro!", pelo menos às vezes

Há 1h e 38min

FIO DE JOGO || À sexta é de vez, dir-se-á naquele país

A história da Bulgária em Mundiais até 1994 era complicada. A equipa tinha cinco presenças, de 1962 a 1974 e em 1986, mas nunca tinha vencido um jogo. A melhor participação foi mesmo a do segundo Mundial do México, quando chegaram aos oitavos de final após dois empates na fase de grupos.

Para 1994, porém, a história prometia ser diferente. Os búlgaros tinham uma geração de ouro com Hristo Stoichkov, o portista Kostadinov, os sportinguistas Yordanov e Balakov e a longa cabeleira de Trifon Ivanov.

A qualificação foi épica. A Bulgária chegou à última jornada a precisar de vencer a França no Parque dos Príncipes. Ambas as seleções tinham falhado o Mundial anterior, não havia margem para erro. Cantona adiantou os Bleus à passagem da meia-hora com um vólei à entrada da pequena área, mas a Bulgária respondeu através de uma cabeçada de Kostadinov. O mesmo Kostadinov marcou o espetacular golo decisivo em cima dos 90’, um foguete que Bernard Lama não teve hipóteses de defender. “Deus é búlgaro!”, gritou um dos comentadores do jogo. “Fizemos figura de parvos”, afirmou Didier Deschamps após o jogo. Até hoje é um dos maiores feitos do futebol daquele país.

A Bulgária foi para os EUA com um objetivo principal, como explicou Stoichkov à FIFA. "O Mundial de 1994 foi a nossa sexta participação e, até então, nunca tínhamos ganho um jogo, eram sempre empates ou derrotas. Fomos para aquele [Mundial] com o único objetivo de ganhar um jogo, para que, quando acordássemos no dia seguinte, todas as primeiras páginas no nosso país noticiassem a primeira vitória da Bulgária num Campeonato do Mundo".

No entanto, já em solo americano, parecia que as coisas que iriam ser como o habitual. A equipa começou a competição a perder por três golos sem resposta com a Nigéria de Yekini - cujo festejo emocionado após o primeiro golo se tornou num dos mais icónicos da história dos Mundiais.

O segundo jogo era de vitória obrigatória, independentemente do facto de não o terem feito até então em toda a história do futebol búlgaro. A seleção tricolor iria defrontar a Grécia, estreante em Mundiais. O estatuto de favorito confirmou-se e a Bulgária venceu por 4-0, conseguindo inverter a diferença de golos negativa deixada pela primeira jornada.

A Argentina era o adversário que se seguia. A tarefa adivinhava-se complicada, no entanto, a expulsão de Diego Maradona da equipa albiceleste, por falhar um controlo antidoping a seguir ao segundo jogo, deixou os argentinos abalados. E a Bulgária aproveitou.

Aos 61 minutos, Kostadinov isola Stoichkov em frente ao guarda-redes argentino. O histórico avançado do Barcelona desviou a bola de Luis Islas com um toque simples. A confirmação da vitória surgiu aos 90+3 minutos, quando Sirakov cabeceou para o fundo das redes a partir de um canto. Era, até então, a vitória mais emblemática do futebol búlgaro em Mundiais. Mas o melhor estava para vir.

Nasko Sirakov celebra a vitória frente à Argentina (Eric Gay/AP)

No primeiro jogo da fase a eliminar vinha o México de Jorge Campos. A partida foi a penáltis, onde Balakov ainda começou por falhar, mas os mexicanos foram mais desastrados e permitiram duas defesas ao guarda-redes Borislav Mihaylov. 3-1 nas grandes penalidades e a Bulgária seguia em frente.

Nos quartos de final, apareceu-lhes pela frente a recém-unificada Alemanha, herdeira da Alemanha Ocidental, campeã em título. A coisa complicou-se quando Jurgen Klinsmann, teatral como sempre, caiu na área búlgara após um ligeiro toque. Matthaus converteu a grande penalidade. A Bulgária não desistiu e perseguiu o empate. O que se seguiu prova que, se calhar, o comentador búlgaro do jogo contra a França em 1993 tinha parcialmente razão: Deus é búlgaro, ou pelo menos foi naquele momento.

Com um quarto de hora para jogar, a Bulgária consegue um livre perto da área, no lado direito. A bola estava perfeita para o pé esquerdo de Stoichkov, que não se fez rogado. Bodo Illgner nem se mexeu.

O golo da vitória faz lembrar o cabeceamento de João Pinto seis anos mais tarde, no Euro 2000, frente a Inglaterra. Cruzamento da direita e o quase careca Yordan Lechkov antecipa-se à defesa e cabeceia para o fundo das redes. A Bulgária estava no céu. De não ter vitórias em seis presenças para as meias-finais na terra do soccer.

No entanto, a partir daí, Deus terá deixado de ser búlgaro. A Itália provou ser demais para os tricolores nas meias-finais e o jogo do terceiro e quarto lugar, frente à Suécia, foi desastroso, com uma derrota por 0-4. Ainda assim, a Bulgária estava de parabéns e o povo local recebeu em festa os seus heróis.

"Obviamente, estávamos tão longe da Bulgária. Não sabíamos o que tinha acontecido durante o Mundial, nas ruas, nos estádios, nas casas. Depois do Mundial, quando regressámos à Bulgária, vimos imagens e vídeos. Foi extraordinário ver um país inteiro com carros nas ruas, pessoas a gritar os nossos nomes, pessoas felizes”, disse Stoichkov.