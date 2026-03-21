Nicholas Brendon, estrela de "Buffy, Caçadora de Vampiros", morre durante o sono

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Ator teve vários problemas assim que a série terminou, tendo até estado internado numa clínica de reabilitação

Nicholas Brendon, que interpretou a personagem Xander na série de sucesso dos anos 90 "Buffy, Caçadora de Vampiros", morreu aos 54 anos.

A notícia foi confirmada numa publicação no Instagram verificado de Brendon esta sexta-feira, que também foi partilhada com o The Hollywood Reporter. A publicação dava conta de que o ator morreu enquanto dormia, de causas naturais.

"A maioria das pessoas conhece o Nicky pelo seu trabalho como ator e pelas personagens a que deu vida ao longo dos anos. Nos últimos anos, o Nicky descobriu a sua paixão pela pintura e pelas artes plásticas. Adorava partilhar o seu talento com a sua família, amigos e fãs", pode ler-se no comunicado.

"Era apaixonado, sensível e incansavelmente motivado para criar. Aqueles que realmente o conheciam compreendiam que a sua arte era um dos reflexos mais puros de quem ele era."

A publicação nas redes sociais concluiu pedindo privacidade para a família.

A CNN contactou o representante de Brendon para obter mais informações.

O ator é mais conhecido por interpretar Xander Harris, o melhor amigo de Buffy Summers, na série de sucesso da Warner Brothers "Buffy, Caçadora de Vampiros", que teve sete temporadas a partir de 1997.

Um ano após o término de "Buffy", o ator internou-se voluntariamente numa clínica de reabilitação devido a um problema com o álcool, segundo o Los Angeles Times.

Os seus problemas continuaram em 2010, como noticiou a revista People na altura, quando se voltou a internar numa clínica de reabilitação após um desentendimento com a polícia.

Foi novamente detido em 2014 em Boise, Idaho, e acusado de dois delitos menores.

Outros trabalhos do falecido ator incluem o filme "Psycho Beach Party" (2000) e o filme "Coherence" (2013), no qual contracenou ao lado do seu irmão gémeo, Kelly Donovan.

A notícia da morte de Brendon surge pouco mais de um ano depois do falecimento de Michelle Trachtenberg, outra estrela da série original "Buffy".