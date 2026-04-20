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Ícone do tango argentino María Nieves morre aos 91 anos

Agência Lusa , AM
Há 21 min
María Nieves (AP)

Causa da morte não foi especificada

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A bailarina e coreógrafa argentina María Nieves, figura de destaque no tango, morreu no domingo aos 91 anos, segundo fontes culturais de Buenos Aires, que não especificaram a causa da morte.

Nascida numa família humilde em Buenos Aires, María Nieves ajudou a popularizar o tango a nível mundial, participando em inúmeras competições internacionais.

Nieves ganhou destaque na década de 1950 ao dançar com Juan Carlos Copes, que faleceu em 2021, na sequência de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de covid-19.

Os dois estiveram casados entre 1964 a 1973, mas continuaram a dançar juntos, mesmo depois do divórcio, durante mais de quatro décadas, até 1997, formando um par conhecido como "Fred Astaire e Ginger Rogers do tango".

A história de ambos foi retratada no filme "O Nosso Último Tango", de German Kral, estreado nas salas de cinema portuguesas em 2018.

O ministro da Cultura argentino, Leonardo Cifelli, homenageou Nieves como "uma figura de destaque no tango argentino e uma das suas maiores embaixadoras para o mundo".

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"O seu percurso começou em milongas de bairro e expandiu-se para conquistar os teatros da Broadway, Paris e Tóquio", descreveu a Associação de Atores da Argentina, sublinhando que Nieves "formou um duo histórico que revolucionou o tango nos palcos".

Em parceria com o Copes, María Nieves protagonizou o espetáculo "Tango Argentino", criado em 1983 em Paris e em cena há mais de uma década em vários palcos internacionais, incluindo na Broadway.

Esta obra tornou-se um pilar da revitalização internacional da dança originária da região do Rio da Prata. O estilo de María Nieves ficou imortalizado em vários filmes, como "Assassination Tango", "Solamente ella" e "Detrás de un largo muro".

Temas: Buenos Aires Bailarina Argentina María Nieves
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