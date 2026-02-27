Bryan Adams marca concertos para Porto e Lisboa em novembro

Há 1h e 27min

O músico canadiano Bryan Adams vai voltar a palcos portugueses em novembro, com concertos marcados para Porto e Lisboa, anunciou hoje a promotora Live Nation.

No âmbito da digressão europeia “Roll with the Punches”, Adams vai subir ao palco do Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 17 de novembro e ao da MEO Arena, em Lisboa, no dia 20 do mesmo mês.

Em comunicado, a Live Nation realçou que a digressão se inicia no final de setembro, na Letónia, e só vai terminar em dezembro, na Grécia, com dezenas de datas pelo meio em países como Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Espanha, Suíça, Itália, França, Dinamarca, Polónia, Eslovénia, República Checa, Áustria, Hungria e Roménia, para além de Portugal.

Os bilhetes vão ser colocados à venda ao público em geral no dia 6 de março, sem que o comunicado detalhe os valores a serem praticados.

Músico, produtor, filantropo e ativista, Bryan Adams, de 66 anos, é um dos artistas canadianos mais conhecidos e premiados internacionalmente.

Com uma presença regular em palcos nacionais há pelo menos três décadas, Bryan Adams também já teve patente em Portugal uma exposição de fotografia - em 2014 em Cascais - com uma centena de retratos a personalidades do entretenimento, desporto, cultura e moda, nomeadamente o treinador José Mourinho e as fadistas Gisela João, Ana Moura, Aldina Duarte, Cuca Roseta e Carminho.

Em 2022, Bryan Adams atuou em Gondomar, Lisboa e no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. Dois anos depois, voltou a Gondomar, a Lisboa e a Braga.