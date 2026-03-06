Governo islandês propõe referendo em agosto para adesão à União Europeia

Agência Lusa , AM
Há 35 min
Ilhas Westman

A Islândia apresentou o pedido de adesão à UE em 2009, um ano após ser severamente afetada pela crise financeira que viria a afetar toda a Europa

O Governo da Islândia vai propor ao parlamento um referendo sobre a adesão do país à União Europeia (UE) para 29 de agosto, depois de terem sido suspensas as negociações com Bruxelas em 2015.

O anúncio da iniciativa, que deve ser apresentada na próxima semana, foi feito pela ministra dos Negócios Estrangeiros islandesa, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir.

A Islândia apresentou o pedido de adesão à UE em 2009, um ano após ser severamente afetada pela crise financeira que viria a afetar toda a Europa, incluindo Portugal.

"Uma decisão importante aguarda o povo islandês", declarou a Comissão Europeia, após o anúncio do Governo da Islândia sobre a eventual retoma das negociações de adesão à UE.

A comissária europeia para o Alargamento, a eslovena Marta Kos, declarou em comunicado que "num Mundo onde as esferas de influência competem, a adesão à UE oferece uma âncora num bloco fundado por valores, prosperidade e segurança".

