Vários trabalhadores mortos em incêndio em obra no centro de Bruxelas

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Segundo os bombeiros, mais de 200 trabalhadores estavam no local quando o incêndio, cuja origem está ainda por determinar, deflagrou no segundo andar do edifício

Vários trabalhadores foram encontrados mortos num elevador numa obra no centro de Bruxelas, na sequência de um incêndio que deflagrou na torre Oxy, que está em construção, de acordo com as autoridades belgas.

Prosseguem ainda buscas por seis desaparecidos, que estariam noutro elevador e ao qual os bombeiros ainda não conseguiram aceder.

O número de vítimas não foi especificado pelas autoridades, que assumem apenas ter encontrado vários corpos num dos dois elevadores do edifício.

"Tivemos acesso limitado a uma das duas cabinas de elevador e pudemos constatar a presença de alguns corpos de duas ou três pessoas que morreram", disse o porta-voz da Divisão do Trabalho do Ministério Público, Brecht Speybrouck, à Reuters.

Segundo os bombeiros, mais de 200 trabalhadores estavam no local quando o incêndio, cuja origem está ainda por determinar, deflagrou no segundo andar do edifício.

A emissora belga VRT adianta que o fogo até foi rapidamente controlado, no entanto as chamas alastraram aos poços dos elevadores causando um novo incêndio.

Além das vítimas mortais e dos desaparecidos, pelo menos duas pessoas foram transportadas ao hospital, devido a queimaduras. Um bombeiro foi assistido no local.

Os trabalhadores foram, entretanto, retirados da obra e acolhidos no refeitório dos funcionários do centro administrativo da cidade de Bruxelas, de acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Bruxelas, Walter Derieuw, citado pelo Brussels Times.

O edifício em questão, conhecido como torre Oxy, está na reta final de conclusão.